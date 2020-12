Közeleg a hiteltörlesztési moratórium új szakasza

Közeledik az év vége, amely fordulópontot jelent a hiteltörlesztési moratórium márciusban bevezetett rendszeré­ben. A megközelítőleg 1,6 millió lakossági és hatvanezer vállalkozói ügyfél egy része azonban további fél évre jogosult a fizetési haladék igénybevételére. E kedvezményezetti körbe tartoznak a gyermeket vagy gyermekeket nevelők, a munkanélküliek, illetve álláskeresők, a nyugdíjasok és a közfoglalkoztatottak, valamint egyes, pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda októberi adatai szerint az első kategóriába hozzávetőleg 752 ezer ügyfél sorolható, míg a másodikba 12 ezer vállalkozó tartozhat. Ez a moratóriumban lévők 47, illetve 20 százalékát jelenti – írja a Magyar Nemzet.

Ez a gyakorlatban azoknak az adósoknak jelent nagy segítséget, akik a koronavírus-járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe kerültek és januártól nem biztos, hogy folytatni tudják a törlesztést. Nekik egyeztetniük kell a bankjukkal arról, hogy miként alakítsák át az eredeti szerződést.

A jelenleg moratóriumban lévők jelentős részének – a lakossági ügyfelek több mint a felének, a vállalkozások négyötödének – tehát januártól meg kell kezdenie a törlesztést, ezért érdemes már most megtervezni a kiadásokat – hívta fel a figyelmet Németh-Simkó Judit, az Ingatlan.com-csoporthoz tartozó Money.hu kommuniká­ciós vezetője. Kiemelte, hogy ez a változás bő három hét múlva milliós nagyságrendű lakossági hitelt érint.

Mint ismert, a december végéig a moratórium hatálya alá tartozó hiteleknél januártól nem növekedhet a törlesztőrészlet összege az eredetihez képest, viszont a futamidő meghosszabbodik, a lakáshitelek és személyi kölcsönök többségénél maximum 14 hónappal. A hosszabbítás időtartama több összetevőtől is függ, így a hitel eredeti összegétől, a jelenlegi tartozás mértékétől és a futamidőtől.

Németh-Simkó Judit hozzáfűzte:

a megfelelő anyagi helyzetű adósok dönthetnek úgy is, hogy az eredeti futamidőnek megfelelően fizetnek.

Ebben az esetben viszont értelemszerűen növekedhet a havi törlesztőrészlet az eredetihez képest. Amely ügyfelek pedig jövőre is maradnak a moratóriumban, azokkal elsősorban elektronikusan egyeztet majd a bankjuk.

A moratórium meghosszabbítása – a lakossági és vállalati ügyfelek körében együttesen – 2580 milliárd forintos hitelállományt érinthet. Ebből a vállalati állomány mintegy 850 milliárd forint lehet.

Messze a legkedvezőbb feltételek

Régiónk más országaiban is születtek a magyarországihoz hasonló intézkedések, azonban a hazai hiteltörlesztési moratórium messze a legkedvezőbb a régióban – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány összeállításából. Magyarországon, Ausztriában, Szlovákiában, Horvátországban, Szerbiában és Romániában a moratórium egyaránt vonatkozik a tőkére és a kamatra, azonban Csehországban csak a tőkére. A részvétel csak hazánkban és Szerbiában automatikus, máshol választható. A moratórium időtartama sem egységes. Magyarországon, Szlovákiában és Romániában kilenc hónap, míg Ausztriában, Horvátországban és Szerbiában csak három hónap. Hazánkban és Szerbiában lehetséges a futamidő-hosszabbítás, míg más országokban egyelőre nem. A legtöbb országban jellemző a törlesztőrészlet növekedése és a meg nem fizetett kamatok tőkésítése is, Magyarország és Szerbia azonban ezek alól is kivételt jelent.