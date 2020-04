Az új tárolási elgondolással hatékonyabb lesz az elhelyezés

A radioaktív hulladéknál mindig a biztonság hosszú távú szavatolása az egyik legfontosabb kérdés, legyen szó a kezelésről, avagy a tárolókat érintő beruházásokról. Emiatt utóbbiaknál a tervezés és előkészítés fázisai – a sokféle hatósági engedély megszerzése, a közbeszerzések lebonyolítása – mindig legalább olyan időigényesek, mint a megvalósítás. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Nkft. telephelyeinek idei feladatai között ugyancsak szerepelnek ilyenek.

A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolónál (NRHT) két fontos engedély is napirenden van. A tervek szerint idén zajlik le az I-K2-es jelű, második föld alatti kamra hatósági komplex próbája, a kedvező eredmény után kezdődhet meg az új tárolótér használata. – A technika beüzemelése, az előzetes próbák rendben lezajlottak – mondta Bertalan Csaba, az NRHT fióktelep-vezetője. – Készen állunk arra, hogy a hatósági jóváhagyás után, az atomerőművel egyeztetett ütemben áthozzuk Paksról a kis és közepes aktivitású hulladékot tartalmazó kompakt hulladékcsomagokat végleges tárolásra. Az új tárolási elképzelés szerint készülő konténerek, valamint a kamrák újfajta kialakítása hatékonyabb elhelyezést tesz lehetővé. Míg a már lezárt első tárolótér körülbelül húsz százalékát tölti ki hulladék, a működési engedélyre váró másodikban és a következőkben már mintegy a kamra fele hasznosul, a megszokott magas szintű biztonság mellett. Így összességében kevesebb kamrát kell majd kialakítani.

A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) üzemvezetője, Bara László aláhúzta, hogy a kiégett fűtőelemek zavartalan betárolása, a biztonságos üzemeltetés tavaly is megvalósult. – Ebben az évben négy beszállítást tervezünk, az atomerőművel egyeztetett időpontokban. Idén már nem negyedévente, hanem félévente hajtjuk végre a karbantartást. Mivel a tíz éve tartó, úgynevezett öregedéskezelési program révén összegyűlt annyi adat, hogy pontosan tudjuk: mikor, melyik alkatrész, berendezés javítása, cseréje szükséges. Az átszervezéssel munkaerőt, időt, pénzt takarítunk meg. Most két nagy átalakítás előtt állunk: a sugárellenőrző rendszert kell korszerűbbre cserélnünk, illetve időszerű az egyik megfogó berendezés átalakítása is. Ugyancsak tervezzük a száztonnás daru rekonstrukcióját.

A KKÁT további bővítéséről Tokaji Sándor, az RHK Kft. beruházási főmérnöke adott tájékoztatást. – A 25–28. kamrákat tartalmazó új modul építésére a megfelelő engedélyek birtokában tavaly folytattuk le a közbeszerzési eljárást – mondta. – Év elején pedig megkötöttük a szerződést a nyertes pályázóval a bővítésre. Ebben az évben elkészül a modul vasbeton alaplemeze, és megkezdjük a gyártási engedélyek beszerzését. A gépész-technológiai rendszerek, tárolócsövek esetében a hatósági engedélyeknek a kiadását nagyjából féléves eljárás előzi meg. Mindezeket figyelembe véve a modul átadása jövő év végén várható.

Járványveszély miatt a radioaktív hulladék beszállítását felfüggesztették

A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló az intézményi kis és közepes aktivitású hulladékoknak fenntartott létesítmény. Itt már elkészült a biztonságnövelő program megvalósításához szükséges üzemcsarnok és a sugárzás árnyékolást biztosító konténment. Hák Viktor fióktelep-vezető közölte: most indul a sugárvédelmi ellenőrző rendszer kiterjesztése. Ha elkészül, azt is engedélyeztetni kell. Hozzátette, hogy a járványveszély miatt a radioaktív hulladék beszállítását és kondicionálását határozatlan időre felfüggesztették.

Tavaly új szakaszához érkezett a nyugat-mecseki kutatás, mely a nagy aktivitású hulladékok végleges tárolóhelyének kijelölését célozza. – A keretprogram 2032-ig szól, a föld alatti kutatólabor kialakításának tervezett időpontjáig – adott tájékoztatást Molnár Péter, az RHK Kft. kutatási osztályvezetője. – Az első kutatási fázis, aminek a tervét most tavasszal küldjük be jóváhagyásra, a következő négy évet öleli fel, de már van engedélyünk három kutató fúrás kivitelezésére. A munka várhatóan ősszel kezdődik.

