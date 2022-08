Berki Mazsi keserves időszakon megy keresztül azóta, hogy férje, Berki Krisztián elhunyt. Kislánya érdekében próbál erős maradni, amennyire csak tud - írja a Ripost. Mazsi most közösségi oldalán jelentkezett be, egy közös képpel a kis Emma Katerinával, a fotóhoz pedig egy megható idézetet is csatolt. A kép és az idézet itt nézhető meg.

A kommentek egyből érkeztek is a fotóhoz, mert Mazsi követői nem hagyhatták szó nélkül, mennyire aranyosak a kislánnyal.

"Mennyire cukik vagytok. Édes kis kincs. Az a picike mosoly és azok az aprócska lábak!"

"Gyönyörű vagy! Nagyon édes a kislány."

Borítókép: Instagram