3. lépés: ruhát a fára

A legegyszerűbb egy hatalmas szemeteszsákba óvatosan beletenni a fát. A tetejére húzhat egy másikat, ha szükséges – és már viheti is anélkül, hogy a tűlevelek mindent beborítanák. Zsák helyett jó egy régi lepedőt is: helyezze a lepedőt a földre a fa mellé, majd óvatosan döntse rá. Fogja össze a lepedő végeit, és viheti is ki a fát.

Illusztráció: Shutterstock

4. lépés: ne porszívózzunk!

Az szinte biztos, hogy néhány tűlevél a fenti trükkök ellenére is a földre kerül majd. A legjobb ezeket egy gumiseprűvel összegyűjteni, a porszívó hengerkeféjében ugyanis könnyen elakadhatnak a levelek. A kanapén vagy a szőnyegeken használjon szöszhengert vagy széles ragasztószalagot a tűlevelek eltávolításához.

Illusztráció: Shutterstock

A karácsonyfa nem szemét!

Mielőtt kitenné a fát, tájékozódjon, hogy mikor és honnan viszik el a környékről a fákat! A legtöbb városban szervezetten szállítják el a fát és újra is hasznosítják, például ledarálják és komposztálják. Akinek van kertje, maga is felapríthatja és mulcsként is használhatja a fenyőfa nyesedékét.