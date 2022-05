A német Rheinmetall AG, a 4iG Nyrt. és a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (HM EI Zrt.) közös védelmi ipari vállalat alapításáról írt alá előzetes megállapodást - közölte a 4iG.

Eszerint a Rheinmetall AG 51 százalékkal, a 4iG 39 százalékkal, míg a HM EI Zrt. 10 százalékkal rendelkezne a közös cégben.

Az alapítók célja, hogy a közös vállalat részt vállaljon a Magyar Honvédség digitalizációjában, valamint a közép-kelet-európai NATO tagállamok számára digitális eszközöket fejlesszen és forgalmazzon annak érdekében, hogy megfeleljenek a mai és jövőbeni harctéri követelményeknek.

A közlemény szerint az előzetes megállapodásnak megfelelően a társaság várhatóan 2022 második felében kezdheti meg működését, és digitális megoldások, illetve minden harcterületen és vezetési szinten, valamint a C4ISTAR képességen alapuló katonai kiképzés biztosítására szárazföldi, valamint légi szimulációs rendszerek fejlesztésére, továbbá értékesítésére jön létre. A közös vállalat egyesíti a három alapító cég tudását, amelynek köszönhetően nemzetközi szinten kimagasló minőségű katonai felszereléseket állít majd elő.

Kifejtették, az együttműködésben a Rheinmetall nemzetközi hadiipari szakértelme egyedülálló értéket képvisel. A társaság technológiai szolgáltatóként működik majd közre az alkatrészek, termékek, katonai képességek és know-howk területén. A HM EI Zrt. szaktudása kiterjed a védelmi informatikai és infrastrukturális szolgáltatásokra, a taktikai harci menedzsmentre és rendszerintegrációra. A 4iG pedig erős informatikai és telekommunikációs hátterével, kibervédelmi- és fejlesztési kompetenciájával támogatja majd a közös vállalat munkáját, illetve jelentős méretű saját infrastruktúrájával és kapacitásaival biztosítja a megfelelő szoftverfejlesztési környezetet.

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta, hogy a közös alapítású társaság, a jövőben szerves része lesz a Rheinmetall hadiipari digitalizációs stratégiájának. Az együttműködés fő célja, hogy támogassák Magyarország és a közép-kelet-európai országok stratégiai törekvéseit a fegyveres erők digitalizációjában és a legmagasabb szintű NATO-kompatibilitás elérésében. A cégalapítás helyszíne különleges elkötelezettségüket is képviseli Magyarország, mint üzleti helyszín iránt.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója a közleményben úgy fogalmazott, a közös vállalat létrehozásával a 4iG újabb mérföldkőhöz érkezett. A Rheimetallal kötött partnerségnek köszönhetően stratégiai szinten léphetnek be egy új üzleti területre, a védelmi ipar technológiai és digitalizációs részére. Az együttműködés Magyarország mellett a nemzetközi piacra lépésüket és értékesítési tevékenységüket is nagy mértékben támogatja. Az együttműködés elősegíti a technológiai és tudástranszfert a vállalatok között, a közös fejlesztésű katonai célú megoldások pedig a későbbiek során kulcsszerepet tölthetnek be további fejlesztési és gyártókapacitások Magyarországra vonzásában. A közös társaság termékeinek fejlesztésében számítanak a HM EI több évtizedes szakmai tapasztalatára is, amellyel a régiós követelményeknek megfelelően szolgálhatják ki a speciális katonai igényeket.

Maróth Gáspár, a HM EI Zrt. elnöke, nemzeti fegyverzeti igazgató a közleményben kiemelte, a Rheinmetall vezetésével létrejövő közös vállalat számos előnyt biztosít Magyarország és a projektben résztvevő társaságok számára. A vállalat alapításával a világ egyik vezető védelmi digitalizációs fejlesztése érkezik Magyarországra, amely egyedülállóvá teszi a magyar hadiipari fejlesztést a régióban. Emellett a HM EI-nél meglévő rendszerek és hasonló fejlesztési kompetenciák az együttműködésnek köszönhetően jóval könnyebben kapcsolódhatnak be a nemzetközi hadiipari piacokra is. A közös platformvállalattal a legmodernebb informatikai alapú vezetési technológiák védett ipari- és tudásalapú bázisát hozzák létre Magyarországon, amely a geopolitikai helyzetnek köszönhetően honvédelmi szempontok szerint is stratégiai jelentőségű.

A közleményben felidézik, hogy a Rheinmetall AG és a 4iG Nyrt. 2022 januárjában írta alá a megállapodást, amellyel a düsseldorfi védelmi ipari vállalat 25 százalékos részesedést szerzett a budapesti központú infokommunikációs cégben. A felek nemcsak pénzügyi befektetésben állapodtak meg, hanem hosszútávú szakmai együttműködés alapjait fektették le a tulajdonrész vásárlásával, illetve tőkeemeléssel, amelyet a közös vállalat alapítása tovább erősít.

