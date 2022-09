Miközben Európa legnagyobb részén veszítenek értékükből a keresetek, Magyarországon 7,9 százalékkal nőtt az átlagkereset reálértéke idén az első félévben a KSH legfrissebb jelentése szerint. Ez igaz a fizetések vásárlóerejére is – hangsúlyozta az Origónak Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő, aki hangsúlyozta azt is: Európa legtöbb országában a háborús infláció már csökkentette a fizetések értékét, beleértve a legalacsonyabb keresetűek bérét is.

Szalai Piroska az adatok alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy messze a legnagyobb volt a magyar minimálbér vásárlóerejének növekedése: a tavaly júliusihoz képest 10,7 százalékkal tudnak többet vásárolni a munkavállalók a minimálbér összegéből.

A második legnagyobb reálbér-növekedés is jóval elmarad a hazaitól: Belgiumban a többlépcsős idei emelés hatására 5,7 százalékkal nőtt. Ezzel szemben a nemzeti minimálbért alkalmazó országok felében már csökkent a legkisebb bér reálértéke, beleértve a többi V4 országot.

Hazánkban a szakszervezetek, a munkáltatói érdekképviseletek és a kormány háromoldalú megállapodása alapján csaknem 20-20 százalékkal nőtt a minimálbér és a jóval több munkavállalót érintő garantált bérminimum. Előbbi összeg bruttó 200 ezerre, utóbbi 260 ezer forintra nőtt idén januártól. A béremelés adócsökkentés mellett valósult meg: idén a munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adó (szocho) 13 százalékra csökkent és beleolvad az 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás. A szocho csökkentése érdemben támogatja a bérek emelkedését, a munkáltatói kötelezettség mértéke 2016-ban még 27 százalék volt.

A hazai emelkedéssel ellentétben a minimálbér és átlagkereset reálértéke is veszített vásárlóerejéből a visegrádi országokban a második negyedévben. A fizetések vásárlóereje

Csehországban -9,8 százalékkal

Lengyelországban -2,1 százalékkal,

Szlovákiában -4,5 százalékkal változott, tehát romlott,

ellentétben Magyarországgal, ahol +7,9 százalékkal nőtt.

Szlovákiában a munkavállalóknak az utóbbi 22 év legnagyobb romlását kell megélniük.

