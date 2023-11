Sokkolta az országot az a haláleset, amiben egy 16 éves sümegi fiatal vetett véget az életének. Vonat elé ugrott. Azonnal kiderült, a fiút diáktársai hajszolhatták a halálba. Egy 4-5 fős társaság rendszeresen zaklatta Pistit a testalkata miatt, Big Macnek és„padhajlítónak” csúfolták.

Most az a fiú nyilatkozott a Tényeknek, aki a nyilvánosságra került videón elgáncsolta a 16 éves középiskolást.

Azt mondta: valóban bántották Pistit, de szerinte ez egy oda-vissza működő „adok-kapok” volt az iskolatársak között. A gáncsoló diák egy videót is mutatott, amin az látszik, ahogy az elhunyt Pisti is pofozkodik játékból.

Azt mondta, a most nyilvánosságra került felvétel már régebbi, egy éve készült, amikor fogadásból ütötték, rugdosták egymást. Ebben a tragikusan meghalt Pisti is részt vett, többször is verekedett velük viccből.

Az egyik gáncsoló fiú apja is megszólalt, azt mondta: a messenger-beszélgetésekből is egyértelmű, hogy ez egy fogadás volt, egy egyhetes fogadás, amiben többen is részt vettek, és ebből lett ez a felkapott történet, ami óta folyamatosan fenyegetéseket kapnak.

A rendőrség vizsgálatot indított: Bartók Judit, a Veszprém vármegyei rendőrségi szóvivő arról nyilatkozott, hogy a rendőrség tudomására hozott egy évvel korábbi cselekmény kapcsán garázdaság vétségének gyanúja miatt büntetőeljárás indult a Tapolcai Rendőrkapitányságon. A folyamatban lévő nyomozásra tekintettel további információt nem közölt. A videón szereplő diákokat már meg is hallgatták.

A gáncsoló fiú azt mondja: sokkban van a haláleset óta. Hiányzik nekik Pisti, mert nem olyan volt a kapcsolatuk, mint ami a videóból kiderült. Sokat nevettek is együtt, az elhunyt diáknak ugyanis szerinte nagyon jó humora volt.