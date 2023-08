Cikkünk frissül!

Hosszabbításban veszített és kiesett a Kecskemét

A magyar bajnoki ezüstérmes Kecskemét hosszabbításban 3-1-es vereséget szenvedett a Riga FC vendégeként csütörtökön a labdarúgó Konferencia-liga második fordulós párharcának visszavágóján, így 4-3-as összesítéssel a lett csapat jutott tovább.

Tóth Barna, a Kecskeméti TE (k), illetve Gauthier Mankenda (b) és Hrvoje Babec, a Riga FC játékosa a labdarúgó Konferencia-liga második selejtezőfordulójának Riga FC-Kecskeméti TE visszavágó mérkőzésén Rigában 2023. augusztus 3-án

Szabó István vezetőedző tanítványai az egy hete hazai pályán elért 2–1-es győzelem után lendületesen kezdték a visszavágót, és már a hetedik percben megszerezték a vezetést. A folytatásban nagy erőket mozgósított az egyenlítésért a Riga, amely a 62. percben betalált, majd pedig a 95. percben szerzett góllal hosszabbításra mentette a párharcot. A ráadásban összességében a lett együttes volt a jobb, s végül a 122. percben, szabadrúgásból talált be a kecskemétiek kapujába, ezzel bebiztosította a továbbjutását.

A Kecskemét 12 év után szerepelt újra az európai kupaporondon, de ahogyan akkor az Európa-ligában, úgy most a Kl-ben sem sikerült továbblépnie a következő körbe.

Pálinkás Gergő, a Kecskeméti TE (j), illetve Mouhamed El Bachir Ngom (k), a Riga FC játékosa a labdarúgó Konferencia-liga második selejtezőfordulójának Riga FC-Kecskeméti TE visszavágó mérkőzésén Rigában 2023. augusztus 3-án

Nagy lendülettel kezdte a mérkőzést a magyar csapat, amely már a hetedik percben megszerezte a vezetést. Vágó Levente gólját nagy kapushiba előzte meg, Purins ugyanis túl sokat várt a saját kapuja előtt, Tóth Barna pedig becsúszva megszerezte tőle a labdát, melyet aztán Kiss Bence készített le nagyszerűen az érkező Vágó elé, aki 12 méterről a kapuba lőtt. A folytatásban valamelyest kiegyenlítettebbé vált a játék, és a lettek előtt is adódtak lehetőségek, de a szünetig a Kecskemét hátékonyan őrizte a vezetést, amely összesítésben kétgólos előnyt jelentett a számára.

A szünetben kettős cserével felfrissített Riga többet birtokolta a labdát a második félidő első felében, és hamarosan ki is egyenlített: a jobb oldalon végig nagyon aktív Mankenda középre lőtt labdájáról lemaradtak a kecskeméti védők, a hosszú oldalon érkező Ngonda pedig csukafejessel vette be a magyarok kapuját. Szabó István vezetőedző tanítványai ezt követően leginkább arra törekedtek, hogy megőrizzék az összesítésben még megmaradt egygólos előnyüket, miközben a Riga a támadásokat próbálta erőltetni, javarészt a jobb oldalon, a változatlanul nagy kedvvel futballozó Mankenda vezérletével. Végül a kongói szélső hőssé vált, a lefújás előtti percekben ugyanis ő szerezte azt a gólt, amellyel a lettek kiharcolták a hosszabbítást.

A ráadás első 15 percében mindkét együttesnek voltak gólszerzési lehetőségei, sőt, a Riga eredményes is volt, de azt a találatot les miatt érvénytelenítette a játékvezető. A folytatásban a hazaiak előbb a kapufát találták el, majd Daskevic nagy helyzetben a kapu mellé lőtt, de az igazi hidegzuhany a 122. percben érte a Kecskemétet, amikor Ngom a bal oldalról végezhetett el szabadrúgást, s élesen a kapu elé lőtt, a labda pedig akadálytalanul vágódott a kapuba, mert a tizenhatoson belül tömörülő játékosok közül senki nem ért bele. A magyar csapatnak ezután már szinte semmire nem maradt ideje, így búcsúzni kényszerült.

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó:

Riga FC (lett)-Kecskeméti TE 3-1 (0-1, 2-1, 2-1) - hosszabbítás után

Riga, v: Iwan Arwel Griffith (walesi) gólszerzők: Ngonda (62.), Mankenda (95.), Ngom (122.), illetve Vágó (7.) Továbbjutott: a Riga FC 4-3-as összesítéssel. Riga:

Purins - Baba Musah (Ngom, 25.), Cernomordijs, Bosancic, Ngonda (Daskevic, 90.) - Babec (Soisalo, 99.) - Aurélio, Mankenda, Jojic (Nguena, 96.), Taiwo (Brian Pena, a szünetben) - Regza (Contreras, a szünetben) Kecskemét:

Varga B. - Ilyinbor, Belényesi, Szalai G. - Májer (Szendrei, 69.), Kiss B. (Nagy K., 55.), Vágó, Szuhodovszki (Szűcs, 93.), Leoni (Katona, 104.) - Tóth B. (Nagy O., 106.), Pálinkás (Meszhi, 56.)

Az Osijek kettős győzelemmel búcsúztatta a ZTE-t

A Zalaegerszeg csütörtökön a hazai visszavágón 2–1-re kikapott a horvát NK Osijektől a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában, így kettős vereséggel, 3–1-es összesítéssel búcsúzott.

Horvát gólöröm a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában játszott ZTE FC - Osijek mérkőzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában 2023. augusztus 3-án

A vendégek a kilencedik percben szerencsés góllal szereztek vezetést, ugyanis Gergényi Bencéről a saját kapujába pattant a labda, a továbbjutás kérdését pedig a 73. percben Josip Spoljaric találata zárta le. A hajrában a zalaegerszegiek erejéből már csak a becsületgólra futotta az amerikai Eduvie Ikoba révén.

A horvát bajnokság bronzérmesére a román CFR Cluj és a török Adana Demirspor párharcának továbbjutója vár a harmadik számú európai kupasorozat selejtezőjének következő körében.

Mindkét csapat igyekezett lendületesen kezdeni, a ZTE pedig sokkal támadóbb felfogásban futballozott, mint egy hete idegenben, de ez hátul hamar megbosszulta magát, mert az eszékiek az első lehetőségüket gólra váltották: Caktas lesgyanús helyzetben ugrott ki a félpályáról, ziccerét ugyan Gyurján hárította, de a kipattanó labda a visszazáró Gergényi melléről az üres kapuba vágódott.

A zalaegerszegi Szalay Szabolcs (j) és Sztefanosz Evangelu, a horvát csapat játékosa a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában játszott ZTE FC - Osijek mérkőzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában 2023. augusztus 3-án

A gól nem törte meg a ZTE lendületét, de a sorozatos technikai hibák megakadályozták a nagyobb helyzetek kialakulását, így a magyar kupagyőztes elsősorban távoli, de pontatlan lövésekkel próbálkozott. Az első ziccerre bő félórát kellett várni, de Ubochioma csúnyán fölé lőtt, majd rögtön utána cserét kért. Ezzel szemben a horvátok szórványos kontrái sokkal veszélyesebbek voltak, viszont nekik sem sikerült végleg eldönteni a párharcot.

A térfélcserét követően még nagyobb elszántsággal játszott a ZTE, melynek eredményeként először kellett nagyot védenie Malenicának, majd Ikoba fejelt mellé nagy helyzetben. A fokozódó hazai nyomást Tajti kapufája is jelezte, de a kék-fehérek nem tudták bevenni az ellenfél kapuját. Hiába játszott fölényben az egész második félidőben a Zalaegerszeg, mégis a rivális lőtt újabb gólt, amellyel lezárta a továbbjutás kérdését. A magyar csapat a hátralévő időben is támadott, a becsületgólt meg is szerezte, de a párharcot már nem tudta izgalmasabbá tenni, mert a hajrában a helyzetei kimaradtak.

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó:

ZTE FC-NK Osijek (horvát) 1–2 (0–1)

Zalaegerszeg, 5347 néző, v.: Gal Leibovitz (izraeli) gólszerzők: Ikoba (82.), illetve Gergényi (9., öngól), Spoljaric (73.) Továbbjutott: az NK Osijek kettős győzelemmel, 3-1-s összesítéssel. ZTE FC:

Gyurján - Huszti, Mocsi, Safronov, Gergényi (Milovanovic, 80.) - Ubochioma (Ikoba, 35.), Szendrei, Sankovic (Kovács B., 68.), Tajti (Klausz, 68.) - Sajbán (Csóka, 68.), Szalay NK Osijek:

Malenica - Grzan (Renan Guedes, 81.), Brlek, Mkrtcsjan, Drambajev - Nejasmic, Evangelu, Jugovic (Fiolic, 58.) - Pusic (Hiros, 65.), Mierez (Fucak, 81.), Caktas (Spoljaric, 65.)

Lang Ádám gólt szerzett

Az Omonia Nicosiában szereplő Lang Ádám betalált a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában, és csapata továbbjutott, akárcsak a Tamás Márkot foglalkoztató Neftci Baku.

Lang Ádám együttese 4–1-re verte az azeri Gabalát, a magyar válogatott védő csapata harmadik gólját szerezte a 38. percben. A Nicosia összesítésben kettős győzelemmel, 7–3-mal lépett tovább.

A Baku 2-0-ra diadalmaskodott a bosnyák Zeljeznicar felett, és 4-2-vel került a harmadik fordulóba. A hátvéd Tamás Márk végigjátszotta az összecsapást az azeri alakulatban.

A Sepsi OSK nagyon simán, kettős győzelemmel jutott tovább

A Sepsi 4–0-ra győzte le a vendég bolgár CSZKA Szófiát, Varga a 90. percben volt eredményes, és ő is csapata harmadik találatát jegyezte. A Sepsi kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel jutott a következő körbe.