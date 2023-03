– Minden évben többször cukrászkodom, de azzal foglalkozom a legkevésbé, inkább a férjemnek segítek abban, hogy jól működjenek a dolgok külsőségeiben a cukrászdában.

Liptai Claudia a 21. századi, modern nő megtestesítője. Megállja a helyét a média világában, műsort vezet, podcast-et készít, és emellett párjának is segít, valamint tinédzser lányát és hatéves kisfiát is kiválóan irányítgatja a mindennapokban.

– Szerencsére a pályafutásom során mindig nőnek érezhettem magam. Úgy gondolom, az önazonosság a sikerem titka. Ennek köszönhetem, hogy az tudtam maradni, aki mindig is voltam. Ugyanazok a kétségek gyötörnek, ugyanazok az örömök érnek, ezért egy kicsit a sors kegyeltjének is érzem magam.

A műsorvezető e gondolat mentén indította nemrégiben A Nő a tét című podcastjét is, melyben elmondása szerint az önazonosság az alapgondolat, a leglényegesebb ebben a műsorban.

– Az egész életben a legfontosabb az önazonosság. Ez egyfajta életfilozófia is, ahogy Meryl Streep is megfogalmazta az élete egy pontján: már nem akar olyan emberekkel időt tölteni, akik nem érdemesek arra. Azt gondolom, hogy az ember a legtöbb helyzetben viselkedik, és természetesen kell is a világban viselkedni, de ha állandóan egyfajta álcában, egy ilyen kamuflázsban élünk, azt baromi nehéz tartani.

Én például soha nem tudtam volna – állította a színésznő, majd folytatta. – Sokkal jobban jársz, ha már az elején megmutatod, hogy te ki vagy és fogadjanak el úgy. Nem kell mindenkinek tökéletesnek lenni. Ezt elmondtam az első podcast-ban is: az igazsághoz több út vezet.