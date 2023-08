A Sziget Fesztivál augusztus tizenötödikén, kedden az amerikai Billie Eilish világsztárral csapott utoljára a húrok közé a nagyszínpadon. A sztárok megjelenésében idén sem volt hiány kreativitásban, de a fesztiválozók részéről is rá lehetett csodálkozni néhány kreációra.

Budavári Fülöp. Fotó: Facebook

Úgy tűnik, hogy Budavári Fülöp még őket is „leöltözte”. A facebook oldalán lehet megtekinteni futurisztikus megjelenését. "On the highway to hell from @szigetofficial" - írta többek közt a Sziget fesztiválon készült fotókhoz.

Budavári Fülöp. Fotó: Facebook

A rajongókat még egy gyerekkori képpel is megörvendeztette. A képen hat éves, és akkor járt életében először a Szigeten a szüleivel.