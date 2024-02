Rákay Philip interjút adott a hír.FM-nek, amelyben a március tizennegyedikén a mozikban debütáló Most vagy soha! című film forgatásáról elárulta: együtt ettek-ittak a statisztákkal.

– Azt tapasztalhatták egyébként a statiszták is, hogy ugyanott ettünk mi producerek is, velük együtt, ugyanazt az ételt, nem a „nem tudom én honnan” hozattuk, és nem ilyen nagy luxuslakókocsikban dőzsöltünk, miközben ők meg a sátorban ettek. Nem! Reggeltől-estig együtt voltunk, a porban, az esőben, a napsütésben, ugyanazt ettük, ugyanazt ittuk, együtt, kollégákként, alkotótársakként készítettük ezt a filmet, és ez ettől volt gyönyörű – tette hozzá.

Rákay Philiptől az is elhangzott, hogy háromszázötven-négyszáz fős stábot fogtak össze minden nap, kiválóbbnál kiválóbb szakemberekkel, akik előttük is amerikai produkciókat forgattak és utánuk is. Felkészült csapattal dolgoztak, és figyeltek arra, hogy minden az elvárhatónál is profibb lehessen.

Elmondta, volt, hogy ezer emberrel forgattak naponta, és ha egyetlen egy rossz történet, rossz bánásmód, ki nem fizetett számla, bármiféle ellenszenves attitűd részükről felmerült volna, biztosan tele lenne ezzel az ellenzéki sajtó.

Az interjú itt látható - hallható:

