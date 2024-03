A pedikűrözés nem csak esztétikai okokból fontos, akár komoly problémát is képes megelőzni.

– Nem is gondolná az ember, hogy egy bőrkeményedés mekkora gondot okozhat – mondta Kanász Anikó, pedikűrös.

A megvastagodott bőr lábfájáshoz, helytelen testtartáshoz vezethet, ami idővel akár gerincproblémát is generálhat.

– Pedikűröshöz járni mindenkinek tanácsos épp ezért. A Tündérszépek jelentkezőinek is azt tanácsolom, főleg most a nyár közeledtével, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt lábuk hidratálására, ugyanis a nagy melegben a bőr kiszárad és berepedhet. A berepedezett bőrt, mi, szakemberek legalább 2-3 kezeléssel tudjuk szépen helyrehozni.

Természetesen nagyon fontos az otthoni ápolás is. A szárazság, berepedezés vagy egyéb bőrhibák elkerülése érdekében fontos rendszeresen hidratálni és ápolni a lábak bőrét.

Így kell helyesen körmöt vágni

A helytelen körömvágás is hatalmas problémát tud okozni. A nagylábujjon lévő köröm gyakran benő, ami sajnos iszonyúan fájdalmas tud lenni. Ha a seb begyullad, akár gennyedzhet is, ami sajnos magától nem gyógyul meg, sőt akár az elfertőződés kockázata is fennáll, ami akár műtéti beavatkozáshoz is vezethet.

– A hangsúly itt is a megelőzésen lenne, figyeljünk oda, hogy ne szűk cipőben járjunk, és meg kell tanulni helyesen körmöt vágni. Egyenesen szabad csak, ne akarjunk íves körmöt kialakítani. A sarkok eltávolítása is benövéshez vezet. Ne hetente, csak két-három hetenként vágjuk, minél egyenesebben. Ha már benőtt a köröm, természetesen megpróbálhatjuk otthon is eltávolítani, lábáztatás után. Ha otthon nem megy, forduljunk először pedikűröshöz, lehet hogy nem lesz szükség műtétre.

A pedikűrös kiemelte, ha körmeink rendben vannak, és a bőrhibákat is kezeltük, akkor jöhetnek az esztétikai szempontok, azaz a körmök dekorálása. A géllak a lábkörmeinken is tökéletes választás lehet, hiszen tartós, viselőjének magabiztosságot kölcsönöz.

A paraffinos kezelés a lábnak is jár

A szépségiparban szintén felfedezték a paraffin jótékony hatását, nagy előnye, hogy rendkívül jó hőtartó képességgel rendelkezik. Ezt a tulajdonságát más gyógynövényekkel, aromákkal egészítik ki, így például teafa hozzáadásával még nyugtatóbb hatást lehet elérni vele. A paraffin fokozza, serkenti a vérkeringést, így lehetővé teszi, hogy a hidratáló krémek hamarabb felszívódjanak a kezelt területen. A paraffinos kezelés hatására a durva, száraz bőr bársonyosan selymes tapintású lesz, rugalmasabbá válik. A körömágy feltöltődik, a körmök töredezettsége eltűnik már az első alkalom után.

– A kúra lényege a bőr hidratálása, regenerálása. A paraffinos kéz- és lábápolás pozitív hatása elsősorban abból adódik, hogy a kellemesen meleg kozmetikai paraffin pakolás alatt a hidratáló krémek hatóanyagai a bőr alsó rétegeibe hatolnak, így a sejtek működését segítik. Ezzel a bőr öregedését lehet késleltetni. A paraffin kezelés az ápoló anyagok, gyógykrémek bejuttatását segíti elő, mivel a meleg hatására a pórusok kitágulnak és ezáltal jobb lesz a felszívódás, fokozódik a vérkeringés, erősíti a kötőszöveteket, elősegíti a bőr belülről való épülését.