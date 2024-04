Nikolett elmondása szerint már gyerekkorában érdeklődött a modell szakma iránt, egy éve, 17 évesen pedig eldöntötte, hogy beleveti magát ebbe az izgalmas világba.

– Bogyiszlón nőttem fel, most is itt élek, de Tolnán járok gimnáziumba és Budapesten modellkedem. Bevallom őszintén, már régóta szerettem volna magam kipróbálni, azonban a magasságom miatt, mivel 160 centiméter magas vagyok, nem gondoltam volna, hogy esélyem lehet a modellvilágban.

Ennek ellenére a gyönyörű szőkeség már több fotózáson is részt vett. Az érettségi után Nikolett komoly döntés előtt fog állni, ugyanis még nem határozta el, hogy jogra vagy divattervezői szakra jelentkezzen. Mindkét területen érdeklik a lehetőségek, és mindkettőben látja a saját jövőjét.

– Mindig is két lábbal álltam a földön, és szeretnék olyan pályát választani, amiben boldog és kiegyensúlyozott lehetek, amiben ki tudok teljesedni – mondta.

Az első szépségversenyen indul

A Tündérszépek versenyén próbálja ki magát először és vesz részt első ízben szépségversenyen. Mint elmondta, ha jó eredményt fog elérni, biztos abban, hogy később is próbára teszi magát ezen a területen.

– Édesanyám támogatása mindig is kulcsfontosságú volt számomra, és hálás vagyok neki, hogy minden lépésemet támogatja ebben az új kihívásban is – osztotta meg velünk Nikolett.

A modellkedés azonban nem az egyetlen szenvedélye, szabadidejében szívesen foglalkozik ruhatervezéssel, és szereti a kézműves dolgokat is, ezért horgol és köt. A fiatal modell jelenleg nagy izgalommal várja a jövőt, és elkötelezett amellett, hogy kiteljesítse álmait és céljait.

– Ezek a hobbi tevékenységek segítenek kikapcsolódni és feltöltődni a mindennapok rohanásában – tette hozzá. A Tündérszépek fotózására is egy olyan bikinifelsőt hoztam magammal, amit saját magam horgoltam még tavaly nyáron. Bármi is történik, mindig a legjobbat próbálom kihozni magamból, és bízom benne, hogy ez az elkövetkező években továbbra is így lesz – zárta gondolatait Nikolett, aki kiemelte, azzal a lendülettel és elszántsággal vág neki a jövő kihívásainak, ahogy azt az eddigiekben is tette.

Hamarosan videót is láthatnak a fotózás pillanatiról.