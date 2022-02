– Mindent (is) betöltöttünk ma 11 órától: a darálthúst kolbásznak, a pálinkát pedig a poharakba. Egyikből sem maradt – ezzel a megállapítással fogadott bennünket egy csapat szombaton kora délután a majosi kolbásztöltő versenyen. Szemlátomást igazat mondtak a fiúk, ugyanis a frissen kisütött, fokhagymától illatozó kolbászok ott sorakoztak a tányérokon, és a pálinkás üveg tartalma is igencsak a végét járta. Az utánpótlást tekintve azonban aggodalomra nem volt okuk, hiszen rajtuk kívül még 38 csapatnál – és a szervezőknél – is volt „folyékony kabát”, ami igencsak elkelt az alig néhány fokos kültéri klímát tekintve.