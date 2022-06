Az idei összejövetelen tízen vettek részt. Volt cserebere, vásárlás és szakmai beszélgetés. Király József nyolcvanéves. Reméli, hogy unokája, Király Dávid folytatja az általa elkezdett munkát, egyben tartja és gyarapítja az anyagot.

– A kezdet kezdetén körülbelül ötezer jelvény alkotta az állományt – mondja –, s ez mára felfutott nagyjából negyvenezerre. Hagyatékokból, innen-onnan dobozszámra kapok. Most is hoztak Győrből négyszázat. A katonai és a turistajelvények a legdrágábbak, de az értékük függ a koruktól is. Az internetnek köszönhetően hamar híre ment, hogy létrejött a jelvénymúzeum, s pezsgésnek indult a gyűjtőélet.

Érmekkel is foglalkozik Király úr, méghozzá ötven éve. A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének alapító tagja, Tolna megyei elnöke. A közelmúltban, a kerek évforduló kapcsán emlékéremben és dicsérő oklevélben részesült.