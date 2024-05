Kutya és ember barátságának megrendítő, szép példája vitéz Beöthy-Zsigmond László huszár ezredes és Wartho nevű hannoveri vérebe kapcsolata. Kettejükre emlékeztek május elsején Pörbölyön, a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központjában. A helyszínen egy új, interaktív kiállítás mutatja be Gemenc egykori vadgazdálkodójának életét és a nemzetközi hírű eb történetét is. A részletekről Baricz Árpád, a Zrt. sajtószóvivője adott tájékoztatást.

A kiállítás nagy méretű fotóján Beöthy-Zsigmond László és Wartho nevű kutyája tekint a látogatókra. A felvétel bal oldalán Beöthy Mária látható. Fotó: Csontos Péter, Gemenc Zrt.

A kiállítás avatói a magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred hagyományőrzőinek tiszteletadása és díszőrsége mellett mondták el ünnepi beszédeiket. Fodermayer Vilmos arra mutatott rá, hogy a Gemenc Zrt. egységében védi, óvja, kezeli a rábízott természeti értékeket.

Óvják a természeti értékeket

– Éppen ezért történelmünk, sokszínű kultúránk megőrzése, bemutatása számunkra fontos szempont. – folytatta a Gemenc Zrt. vezérigazgató-helyettese. – Ezért restauráltattuk közel tizenöt éve a Karapancsai Kis- és Nagykastélyt, ezért mentettük meg Habsburg Frigyes Millenniumi Pavilonját az enyészettől és állíttattuk fel itt, az Ökoturisztikai Központban, új funkciót adva ennek a csodálatos, vörösfenyőből készült, vadászkastélyt mintázó épületnek. Most pedig ezért készítettük el ezt a kiállításrészt és a keselyűsi erdőben a tiszteletadás oszlopát vitéz Beöthy-Zsigmond Lászlóra emlékezve, neki és igaz barátjának, Wartho kutyának fejet hajtva.”

Naplót vezetetett a fronton

Topor István történész – akinek a kutatásai alapján készültek a tárlat leírásai – vitéz Beöthy-Zsigmond László huszárfőtiszt életútjának főbb eseményeit ismertette, kiemelve az első világháborúban, a keleti fronton tanúsított hősies helytállását. Számos kitüntetést kapott, így a III. o. Katonai Érdemkeresztet a kardokkal, az Ezüst Katonai Érdemérmet a kardokkal, a Bronz Katonai Érdemérmet a kardokkal. Két külföldi katonai elismerésben is részesült. Megkapta az Osztrák és a Bolgár Háborús Emlékérmet is. Topor István azt is közölte, hogy Beöthy-Zsigmond László 1916. május 14-én kezdte el írni lírai naplóját, amelyben a front embert próbáló küzdelmeinek balladisztikus novellái kaptak helyet.

Személyes emlékek az édesapáról

Beöthy Mária, aki adatközlőként és a tárgyi emlékek átadójaként segítette a kiállítás létrejöttét, a család képviseletében emlékezett édesapjára.

Fodermayer Vilmos ajánlotta a kiállítást a közönség figyelmébe. Fotó: Csontos Péter, Gemenc Zrt.

– Mit jelentett neki a Gemenci erdő? – tette fel a kérdést. – Ez az elnevezés elsőként Mikoviny Sámuel 1740-es térképén található, mint Gemenci sziget. Mindenkinek mást: nyelvésznek szláv eredetű kifejezést, mely magasabb helyet, szérűskertet jelöl, erdésznek buja vegetációjú, ártéri erdőket, vadásznak világhírű gímszarvast, vaddisznót. Édesapámnak – a katonai hivatás mellett – a természet templomát, mesés szépségű táji környezet vadászélményeit jelentette a Gemenci erdő.

Az ünnepségen közreműködött Beöthy Kiss Lőrinc, aki dédnagyapja egyik versét mondta el. Az esemény zárásaként a résztvevők megtekintették a kiállítást, amely a Gemenc kincsei – élet az ártéri erdőben című interaktív kiállítás részét képezi. A tárlatot a Gemenc Zrt. a Gemenci Erdőért Közhasznú Alapítvány Támogatásával valósította meg a Kutyás-nyiladék mellett emelt emlékhellyel együtt.

Mint azt korábban megírtuk, a kutyás tölgynél emléktábla található. Itt pihent egykor a derék eb. Gazdája fél évszázad elteltével sem feledkezett meg hűséges vadásztársáról, ma pedig már együtt alusszák örök álmukat a temetőben.