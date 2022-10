A közelmúltban debütáló MyWine olyan borkedvelő fogyasztóknak szól, akik, habár személyesen a szőlő nevelésében, szüretelésében nem tudnak részt venni, de örökbefogadóként a munkafolyamatokról szóló rendszeres tájékoztatások által és a dűlőtúrán való részvétellel olyan borhoz juthatnak, amelyben mind a termelőnek, mind a fogyasztónak a lelkesedése benne van.

Mészáros Péter, a szekszárdi Mészáros Pincészet fiatal tulajdonosa szerint, ez a kezdeményezés leginkább a marketingről szól. Felhívja a figyelmet az adott borvidékre és igyekszik a vásárlókat az adott borokhoz kötni. A szekszárdi borász úgy emlékszik rá, korábban – jó pár évvel ezelőtt – a borvidékünkön is volt hasonló kezdeményezés, de az akkor kifulladt.

Vesztergombi Csaba, a szekszárdi Vesztergombi Pincészet tulajdonosa szerint ez is hasonló kezdeményezés, mint az állatkert fogadj örökbe programja vagy a könyvtárak akciói. A mai világban minden reklám jól jön a boroknak, de nem gondolná, hogy sorban állnak majd a tőkékért a jelentkezők. Egy ilyen projekt nagyon sok befektetést – anyagi és szellemi – igényel, kérdés, megtérül-e mindez. Véleménye szerint Tokaj nehéz helyzetben van, így rákényszerül az ilyen akciókra.

Visszatérve a tokaji MyWine-re, hitvallása szerint a világon sok kiváló bor létezik, de a legkülönlegesebb az, amelyikhez személyesen is kötődünk. A program lényege, hogy örökbe lehet fogadni egy szőlőtőkét, amelyre névvel ellátott bilétát helyeznek, illetve jár mellé egy oklevél is elektronikus formában. Lehetőség van arra is, hogy a palackon a saját név szerepeljen. A dűlőtúrán keresztül megismerhető a tokaj-hegyaljai borvidék, a borászat és betekintést nyerhetnek az örökbefogadók a kulisszák mögé. Így fáradozások nélkül, mégis az aktuális munkafolyamatokról rendszeresen tájékozódva lehet bort „készíteni”.

Kétféle bor közül lehet választani, egy édes és egy száraz tokaji klasszikus borfajta szerepel a csomagajánlatokban. A borbank szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a bort a palackozástól számított további egy évig megfelelő körülmények között tárolják, majd igény szerinti időpontban szállítsák a tulajdonoshoz.

Várják a követőket a kezdeményezők

Magyarországon még kevésbé ismert, de számos országban már jól működik a közösség által támogatott mezőgazdasági program, melynek lényege, hogy a fogyasztó ismeri az élelmiszer eredetét, készítőjét, ezáltal kialakul a fogyasztó és a termelő közötti bizalom.

A MyWine alapítói nem kisebb célt tűztek ki, mint azt, hogy országszerte követői legyenek a kezdeményezésnek, szeretnének bevonni az ország más borvidékeiről fiatal törekvő, eredményekkel rendelkező borászatokat, hogy azok önállóan működve, de együtt egységesen hozhassák létre a MyWine Hungaryt, egy országos borászati és turisztikai attrakciót.