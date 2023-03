Gyerekként az életünk nagy részét előre megszabott keretek között éltük: ugyanabban az időben feküdtünk le, keltünk fel, mentünk iskolába, esetleg edzésre, majd érkeztünk haza. Napirendünket kialakították számunkra. Felnőttként azonban már saját magunkról kell gondoskodnunk.

A napirend kialakításának számtalan előnye van az egészségre nézve. Az előre tervezés segítségével átláthatjuk teendőink mennyiségét és sorrendet is állíthatunk fontosság szerint, ezért nem leszünk egyfolytában feszültek amiatt, hogy mennyi feladatunk van.

Az alvás minőségére is jó hatással van. Ha általában ugyanabban az időben alszunk el és kelünk fel, akkor egy idő után elérhetjük, hogy az alvás közeledtével automatikusan fáradni kezdünk, és a felkelésnél sem fog bennünket az ébresztőóra a legmélyebb álmunkból kiszakítani. Ha ez utóbbit rendszeresen tapasztalja magán, lehetséges, hogy nincs jól működő rutinja, hanem helyette általános feszültség, teendők halogatása, rossz alvás, testmozgás elhanyagolása.

Az ideális napi ütemterv kialakításánál figyelembe kell venni a személyes preferenciákat, például, hogy korán vagy később szeret-e felkelni, este vagy reggel érzi-e magát energikusabbnak, milyen napi kötelezettségei vannak.

A cél egy reális, teljesíthető napirend kialakítása, ami illik önhöz, amiben jól érzi magát és tényleg a hasznára válik.

Fontos megjegyezni, hogy nem mindenki számára válik be ugyanaz a rutin, és nem is mindenkinek való egyformán szigorú napirend. Aki spontán típus, az miért is erőltetne magára egy percre kiszámolt szabályrendszert? Semmi jó nem származna belőle. Viszont egyfajta tervezés, priorizálás és tudatosság mindenki számára hasznos, ha békésen és produktívan szeretne élni.

Forrás: Gyógyzóna