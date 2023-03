Idén is olyan fák vagy facsoportok nevezését várja a vetélkedőt szervező Ökotárs Alapítvány, amelyek fontos szerepet töltenek be a jelölő közösség, a környéken élők életében. Előnyt jelent, ha a jelöltet sokan támogatják, őshonos fajt képvisel, közterületen áll, ha életét vagy életterét veszély fenyegeti. Nem számít azonban a faegyed vagy a facsoport szépsége, mérete vagy életkora.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A korábbi évekhez hasonlóan ezen oldalon keresztül lehet beküldeni a nevezéseket május 10-ig a fa vagy facsoport történetét és képeit mellékelve. Bárki jelölhet: családok, iskolai osztályok, civil szervezetek, baráti társaságok vagy munkahelyi közösségek is. Minél többen támogatják a nevezést, annál jobb, hiszen ez bizonyítja, hogy a fa valóban különleges szerepet tölt be a közösség életében.

A nevezett fák illetve facsoportok közül az Ökotárs négytagú szakmai zsűrije választja ki azt a tíz döntőst, amelyekre a közönség a júliustól októberig tartó voksolás folyamán szavazhat – itt dől el, hogy melyik fa nyeri el a címet ebben az évben.Az Év Fája egy egészségügyi felmérésben részesül, és ha szüksége van rá, egy speciális ápolásra szóló utalványt is kap, amelyet Börzsei Bence faápoló és csapata végez el.

A zsűri minden évben kiválasztja a Hős Fát is a döntősök közül. Erre a címre olyan fák vagy facsoportok jelölését várjuk, melyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, és amelyek megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöttek vagy küzdenek még most is. Ezzel a kategóriával szeretnénk – legalább jelképesen – elismerni azok áldozatos munkáját, akik kiállnak a fák, a zöldterületek megmentése érdekében. A verseny döntősei közül partnerünk, az Országos Erdészeti Egyesület egy általa választott fát különdíjban is részesít.

Az Év Fája címet egy fa csak egyszer kaphatja meg, de a versenyben a korábban már jelölt fák is részt vehetnek. A jelöléseket ezen az oldalon regisztrálva, az ott található űrlap kitöltésével, kizárólag online lehet beadni. Az Év Fája vetélkedő célja, hogy a fák természetben betöltött szerepén keresztül hívja fel az emberek figyelmét a környezettudatosságra.

A 2021-es versenyben az Országos Erdészeti Egyesület különdíjával a Szálka felé vezető út mentén, a Mausz-kápolna mellett álló hársfát tüntették ki. Nem csak országosan választják meg az év fáját. Pakson a helyi ÖKO Munkacsoport tavaly immár második alkalommal hirdetett versenyt, amelyet ezúttal egy tölgyfa nyert meg.