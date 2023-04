Horváth Zsolt polgármester alaposan ismeri ennek a civil szervezetnek a munkáját is. - A dunaföldvári kertbarátoké egy kiváló alkotó közösség. Együtt élnek az általuk gondozott gyümölcsösökkel és szőlőkkel. Szinte egész éven át van velük munkájuk. A saját kertjükben és mellette a közösségért is dolgoznak. Ennek az eredményeit a város nevében is megköszönöm. Büszkék vagyunk rájuk, ahogy ők is azok lehetnek a közös teljesítményükre, amit szívvel és erős akarattal tudtak megvalósítani.

Városi borversenyt is rendeztek – tudtuk meg. -Ez mára már egy jó nevű hagyománnyá erősödött, ami erősíti a városunk jó hírét az országban. Azt bizonyítja, hogy legjobb szőlőtermelőkből kiváló borászok váltak, mellettük kialakult egy olyan szakmai kör, akik hozzáértően tudnak lebonyolítani egy ilyen eseményt.

Lehet, hogy újra divatba jön a kertészkedés – érdeklődtünk és a következő választ kaptuk: -Nem a gazdasági okát, például a durva zöldség és gyümölcsárakat feszegetem, mert az messzire vezetne, de szerintem attól függetlenül is remény van rá. Amikor magunknak termelünk az egyrészt olcsóbb, másrészt ismert termék kerül vele a családunk asztalára, ami egyfajta biztonságot jelnet. Az meg egy különösen kellemes dolog lehet, ha ezt a tevékenységet a generációk közösen végzik el. Mi más ez, ha nem a jövőbe vetett felelősségteljes gondoskodás.

