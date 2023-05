Bucher Flórián bátaszéki nyugdíjas agrármérnök elmondta, hogy bár az ufó-téma egyre inkább felkapott dolog, ő továbbra is úgy gondolja, hogy ezen észlelések mögött mindig valamilyen fizikai törvényszerűség van. Tehát az észlelt jelenségeknek van fizikai magyarázata.

– Két évtizeden át dolgoztam a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnál, és már akkor is voltak megmagyarázhatatlan események, látnivalók az égbolton. A repülő csészealjak látványát légköri jelenségeknek tulajdonították. Természettudományos szaktitkár voltam, most már nyolcvan éven felül vagyok, és nem azt mondom, hogy hidegen hagynak az újabbnál újabb ufóészlelések, de nem is foglalkozom azokkal olyan sokat – tette hozzá.

Az ufókról a Tolnai Népújság 1993-ban közölt egy interjút Erich von Däniken svájci szerzővel, aki akkor elmondta, sok olyan emberrel kerül kapcsolatba, akik láttak ufókat.

„Az idegenek egészen biztosan fejlettebb szinten állnak az emberiségnél. Ha ellenségeink lennének, már rég megtámadhatták volna a Földet. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy nagyon előzékenyek, elnézőek velünk – mondta. Hozzátette: a tudomány szkeptikus az ufókkal kapcsolatban, csak abban hisz, amit újra és újra megismételhet vagy pedig ami egyértelműen azonosítható. Az ufóknak eddig sikerült kivonniuk magukat a tudományos vizsgálódás alól, ezért egyelőre nem is léteznek e terület számára.” Ezt Däniken személy szerint nagyon sajnálatosnak tartotta.

Véleménye szerint a földönkívüliek számára adottak a technikai, technológiai lehetőségek arra, hogy bárhol a Földön megjelenjenek. Felbukkanhatnának futballstadionok fölött vagy éppen Rómában a Szent Péter téren. Mégsem teszik ezt, elsősorban pszichológiai okokból. Ha túl hirtelen mutatnák meg magukat, azt az emberek nagy része sokkszerűen élné át. Pszichológiai, tudományos, de kivált vallási sokk miatt pedig betolakodónak tartanák őket, akikkel nem tárgyal az ember, de fél tőlük. Magatartásuk ezért nagyon óvatos, nem ijesztenek meg bennünket.

Erich von Däniken 1993-ban vizionálta, hogy 2003-tól elképzelhető, hogy egyre gyakrabban fogják megmutatni magukat az ufók.

Tolna vármegyében régen is folyamatosan vizsgálták a csillagokat, a hatvanas évek közepe, vége felé, és még a nyolcvanas években is jellemző volt a csillagászat tudományának népszerűsége. Szekszárdon, a Kálvária utca végén található TIT Szekszárdi Bemutató Csillagvizsgálót is fel szerették volna újítani 2019-ben. A kezdeményezést a múlt évben elhunyt Balogh Jenő festőművész próbálta felkarolni, aki a kilencvenes években sok millió forintot költött a szekszárdi csillagvizsgálóra, amelyben a diákok a napfogyatkozást, az Androméda-ködöt, vagy éppen a Holdat tanulmányozhatták. Ufókat azonban nem volt módjuk megfigyelni.

Egy friss hír ezzel kapcsolatban: a britek egy közvéleménykutatás során a televíziós legendát, Sir David Attenborough-t választották a Föld legfőbb képviselőjének, ha egy szép napon úgy adódna, hogy az emberiség kapcsolatba kerül az ufókkal.