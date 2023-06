Cincognak az egerek

Egészen biztos vagyok benne, hogy sok férfi álma lenne egy elhajlási engedély. Hogy ez pontosan mit is takar? Ezt Rick (Owen Wilson) és Fred (John Sudeikis), a két férj egy közel kétórás filmben mutatja be nekünk. A filmben sok vicces és drámai jelenetnek lehetünk tanúi. A két férj egy teljes hétig kap szabadságot a házasságából, és azt csinálhatnak büntetlenül, amit csak akarnak, elszámolniuk sem kell. Mind a ketten szeretik a feleségüket, mégis más nőket is méregetnek az utcán, amit a nejeik megunnak, ezért kapnak egy hetes kimenőt tőlük. Kérdés, hogy ez elég lesz-e arra, hogy rájöjjenek, a szingli élet valósága nem is olyan vonzó, mint amilyenre emlékeztek. Lehet, hogy nem is olyan egyszerű a nők elbűvölése, meghódítása, hiába a sok erőfeszítés? Sokszor az eget rengető elképzelés után a valóság realitása arcon üti az embert.

A film remekül mutatja be, hogy mekkora különbség van a nők és férfiak között a párválasztás során. Míg Rick és Fred vért izzad, hogy felcsípjen valakit, addig a feleségeik fülük botját sem mozgatják, mégis udvarolnak nekik. Érdemes megnéznie a vígjátékot minden olyan párnak, akik úgy gondolják, a szürke mindennapokban kicsit elmúltak már a romantikus pillanataik, de azok is garantáltan jól szórakoznak, akik egyedülállók.

Elhajlási engedély, Viasat3, 21 óra