— Egyre többen tervezik már úgy az utazást, előre felvázolva az igényeket, hogy milyen szállást szeretnének, mi van hozzá közel, milyen egyéb kutyás attrakció lehetőségek vannak. Azt látjuk, hogy egyre több a külföldi vendég is – kezdi Tibor, a Kutyabarát alapítója és a Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand üzemeltetője beszélgetésünket.

– Az attrakciók közül a kutyás strandok kiemelkedőek, s egyre több olyan múzeum, vár fogadja a kutyás vendégeket, mint például a Sümegi vagy a Szigligeti vár, ahol több órás programot lehet a kutyával eltölteni. De ezen kívül egyre több túraútvonal, kiránduló hely van, amit kutyások már felfedeztek. És ajánlják egymásnak, s ezáltal ismertté, keresetté válnak.

Több, mint 3 millió embert érint ma Magyarországon a kutyatartás. Ennek a nagy célcsoportnak a 10-20%-a célzottan indul el, ezt a tendenciát a szolgáltató szektor is felismerte, abszolút épít rájuk. A kutyabarát szolgáltatások nyújtása leginkább a szálláshelyeknél érezhető, ahol amellett, hogy kutyabarát szobák állnak rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy a takarítás és a berendezés szempontjából is úgy alakítják ki, hogy a kutyák is kényelmesen legyenek embertársaik mellett.

Van, ahol plusz szolgáltatásként kutyaplédet lehet kapni. A kutya jutalomfalat, a rágcsák már alapnak számítanak ugyanúgy bekészítve a párnára, mint az embereknek a kis keksz vagy más apróságok, de ezen kívül pl. kullancs csipesz van a recepción, túraajánlatokat tudnak ajánlani, a különböző attrakciókat összegyűjtik a helyszínen.

A teljes bejegyzést a likebalaton.hu oldalon olvashatod el.