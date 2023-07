Detektorral segít 1 órája

Bármilyen ékszert megtalál akár a Balaton közepén is

Száz-kétszáz esetben is segít évente a balatonszárszói Bárányos Bence, aki fémkeresővel, búvárként kutatja a vízbe esett értékeket. Egyre többen fordulnak hozzá, hogy szívükhöz nőtt ékszerüket, leggyakrabb esetben jegygyűrűjüket keresse meg. Az elmúlt napokban is sikerült egy családnak örömet szereznie – számolt be róla a Sonline.

Kétségbeesve hívta a búvárt a budapesti Kamároczki Tamás, mert strandolás közben elhagyta a jegygyűrűjét. Fotó: Sonline – Járási nehézséggel élek, ezért a Balaton medrében a kezemmel lököm előre magam. A bójához érve vettem észre, hogy nincs az ujjamon a jegygyűrűm – mondta. – Szinte sokkos állapotba kerültem, hogy elvesztettem azt a tárgyat, amit a feleségem rám bízott, és a pap megáldott a házasságkötésem pillanatában – mondta elérzékenyülve a családapa. Tamás napokig nem tudott aludni, és étvágya sem volt. Családjával folyamatosan azon gondolkodtak, hogyan találhatnák meg az ékszert. Keresgélni kezdtek az interneten, s így akadtak a balatonszárszói Bárányos Bencére, aki tizenhárom éves kora óta fémkeresővel keresi a tó kincseit. Felhívták, és Tamás három nap múlva mehetett is a gyűrűért. A teljes cikket a Sonline.hu oldalon találja!

