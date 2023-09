35 ÉVE megalakult az első Tolna megyei székhelyű részvénytársaság – számolt be a gazdaságtörténeti eseményről Tolna Megyei Népújság 1988. szeptember 30-i száma. „A kaposszekcsői székhelyű Skála-Kapos Gazdasági Társaság föloszlott, majd alig néhány órával később a volt vagyoni betétesek – immár részvényesek – és az új tagok képviselőinek jelenlétében és aktív részvételével megalakult a részvénytársaság. Az rt. 55 millió forint alaptőkével indul, ez – lévén egy részvény névértéke 100 ezer forint – 550 darab részvényt jelent. A részvényesek – számuk negyven fölötti, döntően áfészek és takarékszövetkezetek, de van közöttük ipari szövetkezet, tsz és bank is – többnyire 2-3 részvényt jegyeztek, a legnagyobb részvényes a Skála-Coop, 37,4 millió forint betéttel. A gazdasági társaságban is a Skála volt a legfontosabb vagyoni betétes, de e mellett a gesztor szerepét is betöltötte, most viszont legfeljebb első az egyenlők között, erre is utal a társaság nevében a névváltozás: nemcsak a GT-ből lett rt. hanem a Skála-Kaposból is Kapos-Skála.”

35 ÉVE „általános, középiskolai és főiskolai pedagógusok érkeztek Szekszárdra a Japán Gifu megyéből” – írta meg a Tolna Megyei Népújság 1988. szeptember 23-i száma. „A 31 tagú csoport – melynek hat hölgytagja van – egy európai tanulmányúton vesz részt, aminek első állomása Magyarország. Abból a célból jöttek hozzánk, hogy tanulmányozzák hazánk oktatási rendszerét, ezért különböző tanítási órákon vesznek részt. Hogy miért éppen Szekszárdot választották? Mert egy vidéki kisváros iskoláit szeretnék megismerni. Délelőtt a szekszárdi l-es Számú Általános Iskolában ének- és rajzórán vettek részt, délután pedig az Egészségügyi Szakközépiskolában tekintettek meg foglalkozásokat.”

35 ÉVE vármegyénkben született kortárs írók, költők műveit közölte a Tolna Megyei Népújság 1988. szeptember 24-i száma. A Hét végi melléklet 10. oldalán Mészöly Miklós Kamaszok című movellája olvasható. A 11. oldalon Czakó Gábor Urbanizáció című, humoros írása, valamint Baka István Vasárnap délután című novellája szerepel. Czakó Gábor Decsen, Baka István és Mészöly Miklós pedig Szekszárdon látta meg a napvilágot.

