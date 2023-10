Michele Weiner-Davis házasság- és családterapeuta is elmondta, praxisában a legtöbb páciensének gondja a szex hiánya.

Nagyon sok pár számára az a normális, hogy azt mondják maguknak: Most, hogy itt vannak a gyerekek, rájuk kell koncentrálni. Eljön majd a mi időnk is.

Sajnos, azonban az odázgatással a párok elkezdhetnek párhuzamosan külön életet élni, amivel csak egyre messzebb és messzebb kerülnek egymástól.

Ez a bibi pedig annyira nem is ritka, ezt az is jól mutatja, hogy a házasságterapeuta kiéhezett házasságokról szóló TEDx-előadását már majdnem tíz millióan látták. Davis előadásában elmondta, általában az egész alapja, hogy az egyik partner több testi érintésre és intimitásra vágyik, mint a másik. Az előadó kiemelte, az alacsony libidó ugyanúgy érinti a férfiakat, mint a nőket.

Sokan elbagatellizálják ezt az igenis lényeges problémát, pedig a legtöbb esetben elhidegüléshez, és akár váláshoz is vezethetnek. Davis szerint az egyik legfontosabb dolog az őszinte kommunikáció és persze, hogy a társunk is partner legyen a változásban. Véleményem szerint is ez lehet a kulcs, azonban egy ismerősöm posztja nagyon tetszett a napokban. Ő azt írta: