Szezononként változnak a trendek a divathoz hasonlóan a dekorkozmetikumok és sminkek terén is. Tavaly a natúr alapozás, üde megjelenés, hangsúlyos pirosító és rúzshasználat, utóbbinál a borvörös és a burgundi árnyalatok hódítottak, a cicás, mandulavágású szemekkel. Hogy idén mi a trend, arról vendégünket Tibai Eszter kozmetikusmestert kérdeztük.

– A mostani sminkeket az egyediség jellemzi. Nincsenek kötelező trendek, divat a fényes, gyöngyházfényű és a matt smink egyaránt. Érdemes ahhoz alkalmazkodnunk, hogy kinek mi áll jól. Amire fontos figyelni, hogy hangsúlyozzuk a szemöldököt, de már korántsem az erős, sötét változata divatos. Sokat finomodtak a vonalak, egyáltalán nem népszerű már a vastag szemöldök. Amikor megrajzoljuk a szemöldököt arra érdemes ügyelnünk, hogy az orrunk felőli része mindig lejjebb legyen, mint a külső, a legmagasabb íve pedig a pupillánk felett legyen – számolt be az újdonságokról Tibai Eszter.

A szakember szerint továbbra is divat a cicás smink, szemhéjfestés, sőt idén igazán divatossá vált a tusvonal, amely még inkább kiemeli a szemeket. Fontos, hogy kontúrozzuk körbe a szemet, ne csak félig, alul-felül is húzzuk meg a vonalat a szemzugig, amelyet lehet egy kicsit ceruzával is satíroznunk, amely most nagyon menő. Érdemes meghagynunk az úgynevezett cicavonalat, amely fölé, vagyis a szemöldök alatti részre érdemes highlightert tenni – mondta a kozmetikus. Továbbra is hódít tehát a highlighter, de csak picit érdemes belőle használni, különben közönségessé, izzadtság-hatásúvá válhat a smink.

Az egyedi a menő

Az arcpirosítót ebben a szezonban a szakember szerint érdemes kicsit lejjebb kenni, mint idáig, vagyis az úgynevezett almácskák, vagyis az orca legkiemelkedőbb pontja alá kenni. Ha valaki fiatalos, üdítő arcot szeretne a tükörbe nézve viszontlátni, akkor az "almácskákra" tegyen egy leheletnyi pinket, majd fölé a highightert. Mint mondta, idén már nem az erős színek, hanem a visszafogott, természetes, lágy, pasztell árnyalatok, azaz a földszínek hódítanak, így például a bronzos, barnás árnyalatok, karamell- és púderszínek köszönnek vissza a szemfestékben és az arcpirosítón is.

Újdonság, ami régebben is divat volt, az erősebb szájkontúr. Barnával, de akár sötétbordóval is kiemelhetjük az ajkakat, míg a rúzsnál érdemes egy-két árnyalattal világosabb színűt használni, amely a fényes mellett akár matt is lehet. A fényesebbeket használhatjuk ünnepi alkalmakra: karácsonyra, szilveszterre, a bálakra. Azt azonban érdemes tudni, hogy minél csillogóbb egy rúzs, annál kevésbé tartós.

Tibai Eszter az ünnepi sminkekekről részletesebben is beszélt. Javaslata szerint karácsonyra, szilveszterre elővehetjük a csillogósabb sminkfelszerelésünket. – Nyugodtan használjunk, arany, ezüst árnyalatokat, attól függően, ki milyen ékszert visel. Ha valaki kékszemű és ezüst ékszert használ, mindenképpen az ezüstös árnyalatokat ajánlanám, akik pedig aranybarna vagy vörös hajúak, esetleg sötétszőkék, azoknak az arany színeket javaslom – ajánlotta, hozzátéve, hogy ezeket a mozgó szemhéjra ajánlott kenni. A smink összeállítását úgy foglalta össze: ha a szemhéj csillogós, akkor a visszafogottabb, kevésbé látványos rúzst használjunk, ha pedig a szemet kevésbé akarjuk árnyalni, akkor a szájat emeljük ki.

A szempillák ápolására, kiemelésére – mint mondta – ma már többféle módszer létezik: a szempilla építés mellett a dauerhez hasonló elven működő szempilla lifting is hódít. A spirálok használatát illetően a szakember nem igazán ajánlja a vízállót, ugyanis idővel elkezdenek tőle töredezni a pillák. Rádásul nehezebb eltávolítani, amely nem csak a szempillákat gyötri meg, hanem a környező bőrt is, amely köztudottan a legvékonyabb, legérzékenyebb bőrfelület. A sötét szemkarikákra egyébként korrektorozást ajánl a szakember, amelynek érdemes az alapozónál egy árnyalattal világosabbnak lennie, és fontos tudni, hogy az alapozó után kell felhelyezni a szem környéki bőrre.