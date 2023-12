Sokan azért választják a boltban kapható süteményeket, mert úgy gondolják, a sütés hosszú előkészületeket igényel. Sütéskor valóban fontos odafigyelnünk a pontos arányokra, hogy megfelelő állagokat és ízeket érjünk el, azonban nem feltétlenül szükséges mindenhez mérleget használnunk. A legtöbb krém és tészta kiváló alapjául szolgáló margarin csomagolásán található jelölések alkalmazásával például értékes perceket spórolhatunk. Ahhoz, hogy a kekszek összeállításának idejét is minimalizáljuk, érdemes a kimért margarint néhány perce a fagyasztóba tenni. A megszilárdult margarint reszeljük a liszthez, alkalmazzuk a 3:2:1 (liszt, margarin, cukor) arányt, morzsoljuk össze, adjunk hozzá tojást, és máris remek gyúrttésztaalapot kapunk. Torták, kevert tészták elkészítéséhez is bátran használhatjuk a jól bevált, nagyszüleinktől is ismerős bögrés módszert. Ezek a receptek általában a bögre 250 milliliteres standard űrtartalmát veszik alapul, ennek megfelelően adják meg a többi összetevő mennyiségét is.

Ne dobjunk ki semmit

Gyakran szembesülünk azzal, hogy még a legnagyobb vendégsereg után is bőven marad a finomságokból, ahogy az is a sütés-főzés velejárója, hogy a levágott tésztaalapokkal, végekkel nem tudunk mihez kezdeni. Egy kis kreativitással ezeknek is megtalálhatjuk a helyét és új formába önthetjük őket.

1. Ha sós tésztákat készítünk, a lehulló maradékot csipetke formájában levesekhez adhatjuk, hogy az étel még gazdagabb legyen.

2. A torták formázása után megmaradt tésztarészekből pohárkrémeket, például somlói galuskát készíthetünk.

3. Szinte minden tortának elkészíthető a pohárkrém változata is. Spóroljuk meg a tortatöltéssel járó bajlódást, és egy pohárba felváltva adagolva a krémet, a piskótát és a kedvenc lekvárunkat, gyorsan emlékezetes desszertet készíthetünk.

4. Ha egy tálat kibélelünk néhány darab megmaradt piskótával, már csak egy lépésre vagyunk egy ünnepi gúla vagy Charlotte összeállításától: margarinnal, tejszínnel és mascarponéval, valamint kedvenc gyümölcseinkkel vagy olvasztott csokoládéval remek töltelék készíthető. A tetszés szerint választott zselésítő hozzáadása után néhány órát pihentetve már tálalhatjuk is a kifordított finomságot.

Nemcsak az alternatív fogások, hanem a pazarlás elkerülése érdekében is bátran használhatunk keverttészták alapjához érett gyümölcsöket, például banánt, mely muffinok készítéséhez is kiváló, ráadásul még a sütőt sem kell feltétlenül bekapcsolnunk, hiszen airfryerben is rövid idő alatt kiváló végeredményt kapunk.

Fűszerezzünk bátran

A karácsonyi időszak a fűszereké, legyen szó akár a mézeskalácsról, vagy az ilyenkor is kedvelt tortákról, roládokról. Kedvenc ünnepi fűszereinket érdemes összeolvasztani a tészták alapjául szolgáló margarinnal, hogy az ízek még erőteljesebbek legyek, ráadásul az eredmény is puhább, lágyabb állagú tészta lesz.

Az ünnepek alatt szívesen fogyasztunk különböző szószokat, mártásokat, illetve töltött vagy rakott ételeket. A hétköznapokból ismert fogásokat tegyük ünnepivé, kísérletezzünk új fűszerekkel, például szerecsendióval, kardamommal, gyömbérrel. A Rama vajalternatíva nemcsak krémek alapja lehet, de a kész mártásokat, szószokat is dúsíthatjuk néhány apró kockával, így selymesebb végeredményt kapunk, és még az ételek teteje sem fog megbőrösödni. A főfogások mellé kínált meleg mártásokat ánizzsal, szegfűszeggel is feldobhatjuk.

