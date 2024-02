A tv paprika, az erős- és a kápia paprika egy árban volt, 1600-1700 forintot kértek kilójáért. A karfiolt kilóra és nem darabra kínálták, kilójáért 900 forintot kértek. A kelkáposzta olcsóbb volt, 600 forintért, a sima káposztát 300-ért adták.

Több helyen árultak burgonyát is, érdemes körülnézni, és nem az első árusnál lehorgonyozni, mert ennek az ára is többféle volt, 350 forinttól 450-ig kínálták kilóját. A retek csomójáért 250-300 forintot kértek.

Több füstöltárus is kipakolt, volt is keletje a kolbásznak, szalonnának, töpörtyűnek, disznósajtnak. Főleg idősebb vásárlók álltak sorba az említett termékekért. Tél van, ennek van a szezonja.

Házi tojást is kínáltak, darabját 100 forintért. Meglepő módon többen is árultak barkacsokrokat, noha a húsvét még odébb van, de úgy látszik, a barka már érzi a tavaszt. Almát kínáltak még több helyen is, kilóját jellemzően 500 forintos áron.