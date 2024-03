Visszatapsolták a zenekart

– Teltházunk volt a Medinai Tamburazenekar kicsit humoros, picit elgondolkodtató, „A bor filozófiája” jegyében született műsorának is, amelyet kétszer tapsoltak vissza – számolt be a Tavaszi Fesztivál sikeréről Márkus Zalán, a Csengey Dénes Kulturális Központ igazgatója. Mint mondta, utóbbi műsort a közönségből volt, aki időutazásnak nevezte, más olyan programnak, amelyet nagyközönség előtt kell bemutatni. Szerinte az irodalom, a muzsika és a bor élvezetének ötvözését, határainak összemosását megcélzó műsor sikere egyértelművé tette, hogy a szeptember eleji BorBála programjukon érdemes jóval szélesebb közönség előtt is bemutatni hasonló előadást.

Sokan érkeztek más településről

Mint megtudtuk, nem csak a paksiakat mozgatta meg a tavaszi fesztivál: nagyjából a jegyek egyharmada más környékbeli és kicsit távolabbi településekről, így például Kölesdről, Pálfáról, Fadd-Domboriból, Szekszárdról, sőt Fajszról, Foktőről és Kalocsáról érkező közönség körében keltek el.

Márkus Zalán szerint a Paksi Tavaszi Fesztivál sikerét mutatja, hogy a közösségi felületeken, emailben és természetesen személyesen lépten-nyomon kapják a visszajelzéseket arról, hogy mennyire jól érezte magukat programjaikon a közönség.