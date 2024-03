Sokan vágynak szuperjó bulikra, szórakozási lehetőségekre Tolna vármegyében is. Itt a tavasz, érkezik a nyár, a diszkó időszaka, egyre többen várják a nagyszabású szabadtéri bulikat is. A jókedv, a mulatság az egészen fiatalok számára is elérhető már, amennyiben a szülő is hozzájárul.

Diszkó tizennégy éveseknek is

Diszkó szórakozási lehetőség már az egészen fiataloknak sem lehetetlen Szekszárdon. Az egyik szórakozóhely például a közösségi médiában tette közzé, hogy a tizennégy és tizenhat év közöttiek szülői beleegyező nyilatkozattal diszkózhatnak. Legutóbb ingyenes UV-festéket biztosítottak a bulizóknak, volt UV ledrúd, UV -konfetti, tortacsata, és természetesen számos Dj.

Tizenhárom diszkó volt a legtöbb Tolna vármegyében

A Központi Statisztikai Hivatal statisztikájából kirdeül, hogy az elmúlt évtizedben 2014 második felében,valamint a 2015 és a 2016-os évben üzemelt a legtöbb diszkó Tolna vármegyében, összesen tizenhárom.

Az adataik szerint 2010 év végén tizenkét, 2011-ben tizenegy diszkót tartottak nyilván, ugyanezen év végén azonban a diszkók száma eggyel több lett, tizenkettő. Szekszárdon ezekben az években három diszkót jegyeztek.

A mélypont 2022-ben jött el, összesen hat diszkóval

Egy évvel később, 2012-ben a diszkók száma tíz lett, év végére pedig csak kilenc. Ugyanez történt 2013-ban is, csak fordítva, tehát nyáron kilenc diszkó volt Tolna vármegyében, decemberben pedig tíz. Az adatok ezek után a következőképpen alakulnak: 2014 nyarán tizenkettő, az év végén tizenhárom, 2015-ben és 2016-ban, minden évben tizenhárom, 2017 nyarán tíz, az év végén kilenc, 2018-ban tíz, 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben évente kilenc diszkót tartott nyilván a KSH. A mélypont 2022 első félévében következett be, amikor hat diszkó volt Tolna vármegyében, ugyanezen év végére hetet tartottak nyilván.

Mint arról korábban beszámoltunk, a legfrissebb adat 2023 júniusa, abban az időszakban nyolc diszkóval rendelkezett vármegyénk.

Lapunkban 2019-ben arról írtunk, hogy a baráti társaságok kisebb házibulikat rendeznek, internetről letölthető DJ-appal saját maguk keverik a zenét.