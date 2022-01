Az év első piaci napján, a múlt hét szerdáján sem árusból, sem vásárlóból nem volt sok Szekszárdon. Az időjárás kellemes volt, de még ez sem csalogatta ki a piacra az érdeklődőket.



Dióbélből, mákból volt bőven, nyilván ünnepek előtt nem sikerült ezeket értékesíteni. A dióbél kilójáért most 3500 forintot kértek. A zöldséget áruló kereskedők viszont nagyon megkérték az árát a portékáiknak. A kápia paprika kilóját 1800, a kelkáposztáét 600, a karfiolét 1400, a cukkiniét 1500 forintért kínálták. Alma is volt jócskán, kilóját 300 és 500 forint között lehetett megvenni.



A burgonya ára nem változott az ünnepek óta, kilóját 260 forintért kínálták. A mézesek is árultak, de a forgalmuk ezúttal nekik is kicsi volt.