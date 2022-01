Van, aki a paksi piacra is eljár, ott egy kicsit nagyobb a forgalom, mint Szekszárdon. A kistermelők egyébként negyven kilométeres körzetben kínálhatják a termékeiket kedvezményesen, illetve a fővárosi piacokon. A füstölt termékeket árusítóknak is kialakult helyük van, a tolnai fiatalember elmondta, családi gazdaságban készülnek a kolbászok, szalonnák, sonkák, töpörtyű, májas és a házi zsír. Ez utóbbira is nagy a kereslet. A vevők többsége azért jön ide, hogy vigyen az asztalára egy kis „hazai ízt”, ami a régi, saját disznóvágását idézi. Egy középkorú hölgy Sióagárdról jár be árusítani a szekszárdi piacra, neki is állandó, bérelt helye van. Őstermelőként sütőtököt, csicsókát, spenótot, mángoldot árul. Mint mondta, azt hozza ide, ami otthon nem fogy el. Nagyon szeretik a vásárlók a szürke héjú sütőtököt, amit kínál, a nagydobosi fajtát. Édes, gesztenyés sűrűségű.