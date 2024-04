A város atlétikai klubjában nevelkedett, de a Bp. Honvédban sportoló futónő nagy fölénnyel nyert a Tolnai Népújság és a TEOL.hu szavazásán. Az elismerést (serleg, oklevél és ajándékcsomag járt a legjobbaknak) Finta Viktor főszerkesztő nyújtotta át Vindics-Tóth Lili Annának.

„Nagyon örülök, hogy gondolt rám a Tolnai Népújság és jelölést kaphattam, hiszen én már évek óta Budapesten élek és sportolok – mondta Vindics-Tóth Lili Anna, aki ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy a szíve mélyén mindig is dombóvári lesz és örökre az is marad. – Az, hogy ilyen sokan szavaztak rám, új lendületet ad számomra az előttem álló megmérettetésekre. A római Európa-bajnokságra már kvalifikáltam tízezer méteren, de szeretnék ötezer méteren is kijutni. Az álom azonban a nyári olimpia lenne, nagyon keményen fogok küzdeni érte, hogy Párizsban is ott lehessek!” – tette hozzá.