A rendezvény célja kettős. Egyrészt az, hogy az iskola meghívását elfogadó partnervállalkozások bemutatkozhassanak a diákoknak, akik szeptemberben duális képzési keretek között vállalkozásoknál folytatják majd a tanulmányaikat, illetve a diákok is megtudják, hogy mire számíthatnak, milyen elvárásoknak kell majd megfelelniük a munka világában. Másrészt a már végzős diákok számára ez egy állásbörze is, kapcsolatba kerülhetnek olyan vállalkozásokkal, amelyek potenciális munkaadók, bemutatkozhatnak, és akár el is köteleződhetnek egymás iránt.



Az eseményre a technikum minden duális partnere meghívót kapott, sokan már el is fogadták az invitálást. Többek között, várhatóan képviselteti magát a rendőrség, a honvédelem, a E.ON Hungária Zrt., az Elektrolit Kft., a Gép és Gépelem Kft., a GMV Kft., a Hilcz és Fia Kft., az Alisca Autócentrum Kft. és a Hq-Info Informatika Bt.