Az újabb állomást kedden Paks jelentette. Az előadókat, az érdeklődőket, valamint a termékeikkel, így borral, pékáruval, mézzel, sajttal, pizzával is megjelenő, a finomságokat kóstolásra kínáló helyi termelőket az Erzsébet Nagy Szálloda fogadta.

A rendezvényen dr. Felkai Beáta Olga, az Agárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára, dr. Gombik Zsuzsanna és Tóth David, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal két osztályvezetője, dr. Kujáni Katalin Olga, a Kislépték Egyesület elnöke, Szegedyné dr. Fricz Ágnes független élelmiszerlánc-tanácsadó, Matus Dóra, a MyFarm Harta operatív vezetője és Czink Dóra, a paksi Marketingsziget alapítója osztotta meg gondolatait a közönséggel.

A közönséget Vendégh Edit, a NAK Tolna vármegyei szervezetének elnöke köszöntötte. Mint kijelentette, a magyar földben megtermelt helyi termékek és az azokból készült élelmiszerek hazai előállítása és értékesítése hozzájárul hazánk élelmiszer-ellátásának biztosításához. Alapvető szándék, hogy az élelmiszerlánc minden szereplőjének érdekei érvényesülhessenek a mezőgazdasági termelőtől egészen a végfogyasztóig. Ehhez pedig szükséges az önellátás növelése, valamint, hogy a gazdák és az élelmiszer-feldolgozók által a magyar családok asztalaira kiváló minőségű magyar termékek, friss és egészséges élelmiszerek kerüljenek.

Vendégh Edit a teol.hu podcast vendégeként ezekről a célkitűzésekről és a megvalósítás útjairól-módjairól is beszélt. Kitért arra is, hogy a kamara kiváltképp fontosnak tartja a helyi termék minél erőteljesebb jelenlétét, hiszen erről tavaly kézikönyvet is kiadott. Az alkalmat megragadva a kamarai vezetőt arról is kérdeztük, hogy a NAK milyen segítséget nyújt a gazdáknak. S az iránt is érdeklődtünk, hogy az eddigi előjelek, például az időjárás alapján milyen termés várható vármegyénkben ebben az esztendőben.

