Mint ismeretes, egy évvel ezelőtt a rezsicsökkentés korlátozása után tömegek jelezték igényüket napelemes rendszer kiépítésére. Nem csoda, hogy hidegzuhanyként érte őket a napelemstopról szóló kormánybejelentés: a hálózat nem tud annyi napelemet befogadni, mint amennyire igény lenne, ezért a túlterhelt körzeteknél hálózatfejlesztésre lesz szükség, kihirdették a napelem-moratóriumot.

Megcsappant érdeklődés

Ekkor újabb három hétig tartó roham indult meg a napelemért annak reményében, hogy az utolsó pillanatban kérelmet benyújtók még visszatáplálhassák a rendszerbe a megtermelt áramukat. Aztán mintha elvágták volna a nagy érdeklődés fonalát: újabb lakossági igénylőkről azóta gyakorlatilag alig lehet beszélni, kivéve a 100 százalékos pályázatban még érdekelt résztvevők esetében, akik több turnusban tavaly év végén és idén év elején nyújtották be kérelmüket a napelemes rendszerre. No meg itt vannak még a tanyafejlesztési pályázatosok – emlékeztet az Ingatlanbazár cikke.

A tavaly meghirdetett 100 százalékos támogatottságú napelemes pályázatra első körben országszerte óriási volt az érdeklődés, a négyről végül két ütemre módosult pályázatra a szegedi 3 COMM Zrt. összesen 160 ügyfél kérelmét koordinálta, közülük a nyertes pályázók jelenleg a megvalósítás szakaszánál tartanak, számolt be a fejleményekről az Ingatlanbazárnak Csábi László, a cég vezérigazgatója.

A „napelem 100” pályázat hivatalos neve a „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva”. A felhívás lehetőséget nyújt az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el, illetve energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre. 2023. július 15. óta egyébként újra megnyílt a pályázati felület, az eredeti kiírási feltételekhez képest több változtatással – az Ingatlanbazár utánajárt, ezek a pályázat honlapján már elérhetőek.

Tanyára vagy önerőből

Roppant célszerű a lakosságnak szóló, 95 százalékos támogatással megvalósuló tanyafejlesztési pályázat, amelyet csak és kizárólag a tanyán élők kérelmezhetnek 5 százalék önerő-beszámítással. A támogatói okirat megérkezését követően a rendszerkiépítés gördülékenyen megvalósítható. Másik lehetőség az önerő.

Ha így szeretne napelemes rendszert kiépíteni, annak sincs akadálya ‑ olvasható az országos ingatlanos portál cikkében. De tudnia kell, hogy jelenleg indított csatlakozási igény esetén csakis hálózatra vissza nem tápláló rendszer kiépítése lehetséges. A jelenleg érvényes szabályok értelmében, ha az adott transzformátorkörzet felszabadul a korlátozás alól, akkor az áramszolgáltató a visszatáplálási korlát alá eső ügyfeleket értesíti. Igaz, a napelem-moratórium 2024 decemberéig tart, jó esély van arra, hogy a korlátozást bizonyos területeken korábban feloldják.

Kinek éri meg?

Hogy jelen piaci körülmények között megéri vagy sem a napelem, azt mérlegelni kell attól függően, hogy az államilag támogatott rezsikvótába belefér-e az adott háztartás éves áramfogyasztása. Azoknak a kisebb háztartásoknak, amelyeknek a fogyasztása ezen belül marad, nem is kérdés ‑ összegez az Ingatlanbazár. A nagyobb családi házak esetében, ahol az éves fogyasztás kétszer-háromszor is meghaladja a támogatott kategóriát, megfontolandó a beruházás. Jelenlegi áron számolva önerős kiépítés esetén is 6-8 éven belül megtérülhet a beruházás. Ha drágább lesz a lakossági áram, még rövidebb megtérülési idővel lehet számolni.

A jelenleg hatályos rendelet szerint az éves szaldós elszámolásba tartozó lakossági napelem-tulajdonosok az üzembe helyezéstől vagy az esetleges bővítéstől számított legfeljebb 10 évig, de legkésőbb 2032. december 31-ig élvezhetik annak előnyét. 2024. január 1-től az új igénylők már csak a bruttó elszámolással szerződhetnek.