A csodálatos méz jótékony hatásai

A méznek nagyon sok változata ismert, és mindegyik áldásos hatással bír az egészségre nézve. A mézek antioxidánsokban bővelkednek. Ezeket az édes folyadékokat méhek készítik a növények nektárjaiból. Valójában tiszta cukrok, de a bennük lévő hatóanyagok teszik mégis értékessé őket - nem véletlen, hogy a megfázásos időszakokban sokan nyúlnak például a mézes teák után.

Az akácméz A-, C- és E-vitamint, flavonoidokat, esszenciális zsírt és aminosavakat tartalmaz. Az akácméznek máj- és vesevédő hatása is ismert. Sebgyógyító tulajdonságát is kimutatták, enyhíti a torokgyulladást és a bélhurut kellemetlen tüneteit. A hársméz természetes nyugtató, köhögéscsillapító és görcsoldó hatása ismert, de idegesség, álmatlanság ellen is jó. A napraforgóméz vizelethajtó, izzasztó és lázcsillapító hatású, természetes gyulladáscsökkentőként, fertőtlenítőként is beválik.