Az elmúlt években stabilan nyolcvanezer hektár körül vetettek a gazdák kukoricát és harmincezer hektár körül napraforgót Tolnában. Idén is hasonló nagyságú területeken kezdték el a két termény betakarítását. Krieser János, a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője – aki egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja is – elmondta, az ő gazdaságukban már be is fejezték a napraforgó betakarítását. Hamarosan kezdik a kukorica vágását.

A mennyiségre és a minőségre nem panaszkodhatnak, a hektáronkénti átlagtermés 3,6 tonna lett. A szép eredmény ellenére sincs okuk az örömre, mert a tavalyi felvásárlási árnak még a felét sem fizetik a kereskedők. Jelenleg egy tonna kiváló minőségű napraforgómagért 125 ezer forintot fizetnek, tavaly 290 ezret kaptak érte. Miközben a termelés költsége jelentősen nőtt, drágább lett a vetőmag, a műtrágya, a növényvédő szerek, a munkaerő. És ezek csak a szűkített költségek, ehhez jönnek még az általános költségek – gépek javítása, víz, villany, gáz, és a gazdálkodó saját bére – tette hozzá.

A gyakorlatban azt jelenti, hogy egy hektár napraforgón – a jó termés ellenére – több százezer forint a gazdálkodó vesztesége. – Nem is tudom, miből tudjuk majd indítani a tavaszi vetéseket – mondta a Pusztabír Kft. vezetője.

– Épp a napokban kerültek a kezembe a 12 évvel ezelőtti gazdálkodási adatok. Akkor 50 ezer forintos átlagra jött ki a búza tonnánkénti felvásárlási ára. Idén a jó minőségű búzáért adnak 55 ezer forintot. A termelési költség meg tízszerese a 12 évvel ezelőttinek. Valahogy nagyon nem jó ez – tette hozzá. – A gazdák elveszítették a forgótőkéjüket, amivel a következő szezont tudnák indítani. Műtrágyára, vetőmagra, vegyszerekre idén kevés pénz jut. Nagyon kellene egy kedvezményes hitel – mondta Krieser János.

Szilágyi Tibor és családja Bátaszék határában jelentős mennyiségű szántóföldön gazdálkodik. Ők is elkezdték a napraforgó betakarítását. Egyelőre még átlagtermésről nem tudnak beszélni, a minősége nagyon jó, számolt be róla a fiatal gazdálkodó. Ők is az alacsony felvásárlási árakra panaszkodnak. Nagyon nehéz eldönteni, érdemes-e várni, vagyis betárolni a napraforgót a magasabb ár reményében. Mitől változna meg a jelenlegi tendencia? Hamarosan lejár a terménybehozatali tilalom, így várhatóan ezt követően sem fog javulni a helyzet.

Akinek nincs tárolója, az nehéz helyzetben van, mert a bértárolásért is fizetni kell. Ők is ilyen helyzetben vannak, azzal a különbséggel, hogy megbízható, hosszú távú partnerségi kapcsolatban vannak a tároló tulajdonosával. A kukorica betakarítása is megkezdődött. Ott is hasonló a helyzet az alacsony árak miatt. A legnehezebb helyzetben azok a gazdák vannak, akiknél még az ó kukoricából is van a raktárakban. Egy tonna kukoricáért jelenleg 55 ezer forintot kínálnak.

Egészséges étolaj készül belőle

A felvásárlók a napraforgóolaj tartalmát minden esetben vizsgálják. A megvásárolt mag egy részét több hazai feldolgozóba szállítják, ahol napraforgóolajat készítenek belőle. Ide azok szállíthatnak, akikkel az üzem szerződést kötött, és a laboratóriumi adatok szerint kiváló minőségű a termény.

Nagy felvásárlók még a madáreleséget, takarmányt készítő üzemek, a maradékot pedig külföldön próbálják meg értékesíteni a kereskedők.

Népszerű a napraforgómag (szotyi) is, mely ráadásul egészséges.