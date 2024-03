Mirk Fanni Alsónyéken 24 évesen csöppent bele az önálló gazdálkodásba

A Központi Statisztikai Hivatal a múlt évben teljes körű felmérést készített a mezőgazdaságban tevékenykedő, országosan mintegy 234 ezer gazdaság részvételével. A tízévente ismétlődő összeírás célja, hogy felmérje a hazai gazdaságok szerkezetét, a mezőgazdaság aktuális helyzetét.

Csökkent a kisebb gazdaságok száma

A KSH megjelent kiadványából kiderül, hogy a hazai gazdaságok száma a 2010-es cenzus óta az akkori mintegy 351 ezerről 2020-ra 234 ezerre csökkent. Ez ugyanakkor megfelel az Európai Unióban is megfigyelhető tendenciának, miszerint 15 százalékkal csökkent a gazdaságok száma, elsősorban azért, mert sok kisebb gazdaság felhagyott a tevékenységével. Ez a tendencia Tolna megyére is jellemző. A csökkenés elsősorban az állattartással foglalkozó gazdaságokat érintette.

Kevesebb az állattartással foglalkozó vállalkozás

– Ennek nagyon egyszerű oka van, időről időre értékesítési nehézségek adódnak a sertéseknél, a szarvasmarhánál vagy a juhászatban is.

A kapott támogatások nem kompenzálják a termelők bevételének kiesését

– mondta Paál Tibor tolnai pályázatíró. Mindemellett az állattartás nagyobb lekötést is jelent, mint a szántóföldi növénytermesztés. Az állatokat etetni kell hétvégén, ünnepnapokon is, a teheneket fejni, az elléseket felügyelni. A fiatalok közül ezt egyre kevesebben vállalják. Nagyobb a beruházási igénye egy állattartó telepnek, mint egy kukoricatermelőnek, illetve az állatgondozás több szakértelmet is igényel, és a szakmunkást jobban meg kell fizetni.

Tolnában sok a szőlőterület

Országosan a több mint 4,8 millió hektár mezőgazdasági földterület – amely mintegy 52 százaléka hazánknak – túlnyomó része (82 százaléka) szántóterület, 15 százaléka gyep, 2 százaléka gyümölcsös, a szőlőterületek aránya pedig egy százalék, Tolnában ennek tízszerese az utóbbi aránya.

Vannak jó példák a generációváltásra

Jó példa a generációváltásra a Mészáros család. A szekszárdi Mészáros Pincészetet Mészáros Pál alapozta meg, aki az elmúlt tíz évben fokozatosan belevonta a munkába a fiát, Pétert is. A fiatalember a Corvinus egyetemen szerzett diplomát, amit a munkájában ma már kiválóan hasznosít.

A szőlészettel, borászattal kapcsolatban minden munkafolyamatot ismer, több sikere is volt már a borkészítés területén, hiszen számos díjat nyert a pincészetük. Péter elmondta, rengeteg a feladat, a kihívás a munkájukban, amit csak úgy lehet csinálni, ha szereti a szakmáját az ember. Szinte „beszippantotta” a borászkodás, mondta. Gyermeke most hatéves, őt is úgy nevelik, hogy a szőlészet, borászat része legyen az életének.

Több családban adja át apa a fiának a gazdaságot

A Tolna vármegyei jó példákat sorolhatnánk, például a szekszárdi Hauszknecht családot, ők szántóföldi gazdálkodással foglalkoznak. Az apától Rolf, a fia veszi át a munka nagy részét. Hasonló a helyzet a Bognár családban is, akiknek Rudolf­majorban van telephelye, ahol többféle állatot nevelnek, a borjak, sertések mellett birkákat is. A törzs­állományuk is jelentős, magyar merinó és német fekete fejű juhokat, nagy genetikai háttérrel rendelkező anya- és apaállatokat tenyésztenek. Az édesapától Péter veszi át a gazdaságot.