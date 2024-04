Az elmúlt évek piaci folyamatai, az ASP terjedése és az irreális európai állatjóléti „ábrándok” a sertéstartási kedv zuhanását eredményezték nemcsak Magyarországon, de az unióban is. Nemcsak a hízóállomány, de a tenyészállatok száma is csökkent, ami tartós negatív trendet jelez. Hazánkban a legutóbbi számlálás szerint alig van 2,5 millió felett az állomány, a vágásszám is 4,2 millió alatt maradt tavaly. Az ágazatban egyre látványosabban folytatódik a koncentráció, de a kieső telepek helyett szerencsére modern telepek átadására is sor kerül.

A malacok nagyon kapósak lettek

Dr. Reibling József, a faddi székhelyű Dunahyb Kft. állatorvosa, ügyvezető igazgatója elmondta, nincs okuk panaszra a sertés iránti kereslet és a felvásárlási árak miatt. Bár ez utóbbi némi csökkenést mutatott az elmúlt hónapban, de még így is elégedettek lehetnek a termelők, mert a takarmány ára is csökkent. Az élő sertés kilós ára 670-680 forint körül alakul. Jelenleg a 25 kiló körüli malacokat keresik leginkább, darabjáért 100 eurót (közel 40 ezer forintot) fizetnek. Úgy tűnik, a háztáji jellegű sertéstartás is újra erőre kap – talán a magas húsárak miatt – egyre többen vásárolnak, 2-4 malacot, amit saját maguk nevelnek fel. Dr. Reibling József elmondta, folyamatosan fejlesztenek a telepen, saját erőből.

Az afrikai sertéspestis (ASP) Tolna vármegyében szerencsére nem okoz gondot.

A felvásárlási árak miatt nem panaszkodtak

A sertés felvásárlási árak egész évben a német ZMP (élő állat árfolyama) árat követték, így az év nagy részében a hasított félsertés kilójáért 2 eurót is adtak a felvásárlók a szerződéses kapcsolatokban. A hazai szabadpiaci árak pedig bizonyos esetekben ennél is magasabbak voltak, hiszen tartósan keresleti pozíció alakult ki. Nem csak Európában, de hazánkban is sertéshiány volt tapasztalható, az exportpiaccal rendelkező feldolgozók a kevés sertés miatt nem is tudtak teljes kapacitáson működni.

Nemzetközi kitekintés: visszaesett a termelés

Nem dicsekedhet jó eredményekkel az európai uniós sertéságazat sem: az Európai Unióban összességében 10 százalékkal esett vissza a termelés az elmúlt évben. A negatív trend alól a legjelentősebb sertéstartó országok, köztük Németország és Lengyelország sem számítanak kivételnek. Előbbiben 20 százalékos állománycsökkenést regisztráltak, a lengyeleknél pedig az afrikai sertéspestis pusztítása hagyott maradandó nyomokat az ágazaton, ami már Lengyelország önellátását is veszélybe sodorta. Eközben az amerikai, vagy a brazil sertéstartás szárnyal, az uniós termelőknek pedig az egyre szigorodó környezet- és állatvédelmi előírások mellett kell versenyezniük a világpiacon.

Eredményesek a fejlesztések

Hazánkban is csökkent a koca- és a hízólétszám az elmúlt évben. A telepi beruházásoknak és a járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően az egy kocára jutó élő malac 3,5-tel növekedett az elmúlt 4-5 évben, ami komoly előrelépést jelent a hatékony termelésben.

Tolna vármegyében míg 2001-ben 289 ezer volt a sertések száma, addig 2010-ben 142 ezerre csökkent. Ez volt a mélypont a statisztikai hivatal adatai szerint. A támogatásoknak köszönhetően 2020-ban már sikerült 197 ezerre növelni a sertések számát a vármegyében.

Vannak és lesznek is támogatások

A jövő szempontjából ígéretes, hogy idén elindulnak a KAP Stratégiai Terv pályázatai. Remélhetőleg a hazai sertéstartók már egy jobb pénzügyi évet maguk mögött hagyva tudnak majd elindulni a pályázatokon. Az ágazat szempontjából jó hír, hogy az állatjóléti támogatások a következő néhány évben változatlanul hozzájárulnak az eredményes termeléshez. A hízó állatjóléti támogatás 2026-ban, a kocatámogatás pedig 2027-ben futhat ki.