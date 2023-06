Az OMSZ Tolna vármegye területére két másod- és egy elsőfokú figyelmeztető jelzést is kiadott péntekre. Az OMSZ előrejelzése szerint a napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat, ami miatt másodfokú figyelmeztető jelzést adtak ki. Ugyancsak narancs színű figyelmeztető jelzés van érvényben a pénteken várható zivatarok miatt. Mint az a met.hu-n kiadott tájékoztatásban olvasható: hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is. A fentieken túlmenően felhőszakadásokra várhatók, melyek veszélye miatt elsőfokú figyelmeztető jelzést adott ki az OMSZ. A felhőszakadások során intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat – írták.

Az OMSZ nemcsak Tolna, de az ország egész területére figyelmeztető jelzéseket adtak ki a várható magas középhőmérséklet, illetve a zivatarok és felhőszakadások veszélye miatt.

Az aktuális figyelmeztető jelzéseket itt találja!

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2023.06.23. péntek éjfélig

ZIVATAR

Ma zivatarok kialakulására az északkeleti, keleti megyékben van esély, amelyeket intenzív csapadékhullás (ált. 10-20 mm, néhol felhőszakadás), jégeső (ált. 1-2, néhol >2 cm átmérőjű) és átmenetileg viharos széllökés (~60-70 km/h) kísérhet.

HEVES ZIVATAROK

Péntek délután egy nyugat felől érkező hidegfront előterében országszerte kedvezőek lesznek a feltételek zivatarok, köztük heves zivatarok kialakulásához. Elsősorban a késő délutáni, esti órákban várhatók nagyobb számban és egyre nagyobb területen nyugat, délnyugat felől zivatarok, melyek akár rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatarok környezetében intenzív csapadék, felhőszakadás (>20-30 mm), nagyméretű jég (általában ~2-3 cm, helyenként >4-5 cm is előfordulhat), valamint viharos, erősen viharos széllökések (jellemzően ~60-80 km/h, helyenként >90-100 km/h is lehet) várhatók. A holnapi nap folyamán a piros riasztás kiadására is van esély (elsősorban a déli országrészben), de az időjárási helyzet jelentős bizonytalansággal terhelt!

HŐSÉG

Tovább erősödik a nappali felmelegedés; ma a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén és a Dél-Alföld egy részén a középhőmérséklet 27 fok felett alakul, másutt 25 fok körül várható. Holnap a középhőmérséklet főként a déli megyékben és az Alföldön alakulhat 27 fok felett, máshol 25 fok közeli értékek lehetnek. Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat