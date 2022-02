– Összesen 82 eseményre kaptunk riasztást 2021-ben. A tavalyi év nem különbözött az előző év átlagától, csak annyiban, hogy az anyagi káros események nem voltak olyan súlyúak. Volt lakás- és melléképülettűz is, összesen 18 esetben kellett tűzeset miatt kivonulni. Sajnos 2021-ben is volt egy halálos kimenetelű baleset, 38 esetben vonultunk ki műszaki mentésre, de előfordult 26-szor téves jelzés is a beépített tűzriasztó miatt.

Csányi Imre, az egyesület parancsnoka. Beküldött fotó.