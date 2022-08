Egy 59 éves iregszemcsei nő tett bejelentést, hogy augusztus közepén egy internetes oldalon rendelt egy hirdetőtől 11 köbméter akác tűzifát. Megállapodtak a vételárban és a szállítás idejében is. A megbeszélt napon meg is érkezett a bejelentőhöz a fát szállító teherautó és vele két férfi. Lepakolták a rakományt, átvették a korábban megbeszélt pénzösszeget és anélkül távoztak, hogy számlát adtak volna.

Az csak később derült ki, hogy a megbeszéltnél jóval kevesebb fát szállítottak le és nem is olyan minőséget, mint amilyent a nő megrendelt. Ezt követően a hirdető elérhetetlenné vált, a sértetett körülbelül 150 000 Ft kár érte. Az ügyben a Tamási Rendőrkapitányság csalás vétség elkövetése miatt büntetőeljárást kezdeményezett.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság néhány jótanáccsal igyekszik segíteni a hasonló esetek elkerülése érdekében:

- Még a vásárlás előtt tájékozódjunk az éppen aktuális tűzifa árakról! Az állami erdészetek honlapjairól napra kész információkat szerezhetünk ezzel kapcsolatban.

- Csak megbízható forrásból (erdészet, erdőtulajdonos, őstermelő, hivatalos fakereskedő) vásároljunk!

- Minden esetben előre beszéljük meg az eladóval a megvásárolni kívánt tűzifa fajtáját, mennyiségét (köbméter, erdei köbméter, esetleg mázsa) és vételárát, valamint a kiszállítás idejét, módját!

- Lehetőség szerint szerezzük be az eladó és a szállító elérhetőségeit, ha tudunk, ismerőseinktől szerezzünk be róluk referenciákat!

- Aki nem ismeri a fafajokat és/vagy nem ért a kiszállított mennyiség felméréséhez, inkább kérjen meg egy hozzáértőt, hogy legyen ott a rakomány érkezésekor! Nézze meg, hogy olyan tűzifát szállítottak-e ki, mint amilyent a vevő megrendelt és ha szükségesnek tartja, akkor mérje is fel annak mennyiségét.

- Mindig kérjünk részletes számlát a megvásárolt fáról! Kézzel firkált irományt ne fogadjunk el senkitől és azt sem, hogy „majd utólag küldjük a számlát”!

- Ha a vevő, vagy a segítője nincs megelégedve a fa minőségével vagy mennyiségével, akkor a szállítónak ne engedje lerakodni a szállítmányt, szükség esetén kérjen rendőri intézkedést!

- Számunkra ismeretlen szállító esetén mindig írjuk fel vagy jegyezzük meg az általa használt jármű rendszámát, színét, típusát, egyedi sajátosságait! Jegyezzük meg a kiszállítást végző emberek számát és kinézetét!

Abban az esetben, ha mégis megtörténik a baj, és csalás áldozatává válunk, minél előbb kérjünk rendőri segítséget! Ne kezdjen senki magánakcióba a vételár visszaszerzése érdekében, mert előfordulhat, hogy azzal ő maga is bűncselekményt (pl. önbíráskodás) követ el!