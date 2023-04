Még 2022 nyarán indult büntetőeljárás a Szekszárdi Rendőrkapitányságon nagyobb értékre elkövetett csalás gyanúja kapcsán egy autó bérbeadással foglalkozó cég képviselőjének feljelentése alapján, melyhez újabb, hasonló jellegű bűncselekmény miatt folytatott eljárást is egyesítettek. A cselekmény súlyára tekintettel a nyomozást a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság átvette. Jelenleg különösen nagy értékre elkövetett csalás bűntett és más súlyos bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik az eljárás.

Dr. Szabó Tamás, a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara elnöke (Fotó: Mártonfai Dénes)

A bűncselekmények súlyossága miatt, illetve azért, mert az információk szerint az ingatlanban lőfegyverek is lehettek, összehangolt akció keretében a Tolna vármegyei rendőrök közreműködésével a Terrorelhárítási Központ munkatársai március 29-én egyszerre két helyszínen – Szekszárdon és Bonyhádon – is elfogtak egy-egy férfit, apát és fiát, a cselekmények főszervezőit.

Az esettel összefüggésben több ügyvédi irodában is tartottak kutatást, ahonnan számos dokumentumot foglaltak le. Dr. Szabó Tamást, a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara elnökét kérdeztük arról, milyen indok kell ahhoz a rendőrség részéről, hogy egy ügyvédi irodában is házkutatást tartsanak?

– A hírnek a sajtóban történt megjelenését követően több ügyvéd kollegánk is jelezte, hogy ügyfeleik egyrészt meglepődtek azon, hogy ügyvédi irodában is tartható „kutatás” – a hatályos büntetőeljárásról szóló törvény szerint ez a köznyelvben még ma is gyakran „házkutatás”-ként említett eljárási cselekmény hivatalos megnevezése –, másrészt arról is többen érdeklődtek, hogy egy kutatás során mi történik azokkal az ügyvédi titok körébe tartozó bizalmas adatokkal, információkkal, amelyeket nem szeretnének, ha bárki más is megtudna – mondta dr. Szabó Tamás.

– Először is mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy egyrészt statisztikailag is rendkívül ritka eset, amikor ügyvédi irodában tart kutatást egy nyomozó hatóság – nem is emlékszem, hogy itt a vármegyében utoljára ez mikor fordult elő, megjegyezném, hogy a cikkben szereplő kutatásoknak sincs Tolna vármegyei ügyvéd érintettje –, másrészt az ügyvédi titok körébe tartozó adatok védelme egy kutatás során is érvényesül, amelynek számos törvényi garanciája van.

– A büntetőeljárás során a kutatás elrendeléséről a nyomozó hatóság általában saját hatáskörben, vagy a nyomozás felügyeletét ellátó ügyésszel közösen dönt. Egy ügyvédi irodában – de ebbe a körbe tartoznak például a közjegyzői irodák is – történő kutatás elrendelésére viszont kizárólag a bíróság jogosult. Az engedélyezésre irányuló eljárásban a nyomozó hatóságnak meg kell indokolnia, hogy miért van szükség a kutatásra, amely során a bíróság a nyomozás érdekein túl például azt is ellenőrzi, hogy az érintett ügyvéd milyen minőségében birtokolja a nyomozó hatóság által beszerezni kívánt adatot, iratot vagy információt, és a szükségesség-arányosság elve is nagyobb hangsúllyal érvényesül. Utóbbi esetben a kutatásnak általánosságban egy ügyvédi iroda és az abban őrzött ügyvédi titok sérthetetlenségéhez fűződő társadalmi érdek sérelmét mérlegeli a bíróság.

További garanciális eleme az ügyvédi titok védelmének, hogy az ügyvédi irodában tartott kutatás esetén ügyész jelenléte kötelező. Törvényi előírás, hogy az ügyvéd a nála folytatott hatósági ellenőrzés, szemle vagy helyszíni kutatás során sem tárhatja fel az ügyvédi titkot tartalmazó iratokat és adatokat, az ügyvédi titokkal kapcsolatosan tanúvallomásra és adatszolgáltatás teljesítésére nem kötelezhető, kizárólag tűrési kötelezettsége van, azaz a hatóság eljárását nem akadályozhatja.

Ami pedig a kutatás gyakorlati végrehajtását illeti, a hatóság célzottan és mindig a konkrét ügyre koncentrálva vizsgálódik, ügyelve arra, hogy más ügyek adatai még a kutatást végzők számára se váljanak megismerhetővé. Az ügyvédi titok biztonságát számos nemzetközi és hazai jogszabályi előírás mellett jogrendünk alapelvei is mindenki számára megnyugtatóan biztosítják, mondta a megyei ügyvédi kamara elnöke.