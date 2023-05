Elsőfokon a Szekszárdi Törvényszék járt el, akkor az elsőrendű vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt 6 év 6 hónap fegyházra, 3 év 6 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra, 7 év közügyektől eltiltásra és 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. A másodrendű vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 8 év fegyházra, 9 év közügyektől eltiltásra és 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. A harmad- és negyedrendű vádlottakat a bíróság társtettesként elkövetett kábítószer birtoklás bűntettének kísérlete miatt 2 év 10 hónap – 2 év 10 hónap börtönre és 4-4 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ügy részleteit Hornokné dr. Décsei Katalin, a Pécsi Ítélőtábla sajtótitkára ismertette. Elmondta, hogy a harmadrendű és a negyedrendű vádlottak fuvarozás-szervezéssel foglalkoztak Németország-Hollandia-Magyarország területén, mely során személy és csomagok szállítását is vállalták. A 2020. június 9-én Magyarországról induló járatot közösen indították és szervezték. A másodrendű vádlott június 8-án kereste meg telefonon a negyedrendű vádlottat, hogy szállítsanak egy csomagot Hollandiából Magyarországra. Ezt a negyedrendű vádlott elvállalta.

A másodrendű vádlott Hollandiába utazott, ahol egy ismeretlen személytől átvett egy kábítószert tartalmazó csomagot, amely egy bevásárlószatyorban lévő két játékdobozban volt elhelyezve, édességekkel álcázva. A csomagot ezt követően átadta a csomagszállítást végző sofőrnek, aki nem tudott a csomag tartalmáról, és azt nem is ellenőrizte. Útközben a másodrendű vádlott – aki egy másik járattal utazott Magyarországra – többször is kereste telefonon a sofőrt és érdeklődött a csomag holléte felől azért, hogy azt majd Magyarországon átvegye tőle és utána értékesítse. A sofőrnek emiatt gyanús lett a csomag és ellenőrizte, hogy mi van benne. Észlelte, hogy tudtán kívül kábítószert szállított. Mind a harmadrendű, mind a negyedrendű vádlottat felhívta és beszámolt a történtekről, de ők arra utasították, hogy hozza tovább a csomagot.

A sofőr azonban értesítette a rendőrséget, akik lefoglalták tőle a csomagot. A lefoglalt kábítószer hatóanyag-tartalma a jelentős mennyiség huszonöt-huszonhatszorosa volt. A harmad- és negyedrendű vádlottakkal a sofőr ezt követően is beszélt telefonon, megállapodott velük, hogy elé mennek és átveszik a gépkocsit és a csomagot is. A két férfit a találkozó helyszínén a nyomozó hatóság elfogta. Az elsőrendű és a másodrendű vádlottak 2020. december 4-én Hollandiába utaztak, hogy onnan kristály elnevezésű kábítószert hozzanak be Magyarországra, annak értékesítése céljából. Hazafelé egy benzinkúton a nyomozóhatóság munkatársai ellenőrzés alá vonták őket. A gépkocsiból kiszálló másodrendű vádlottat feltartóztatták, míg az elsőrendű vádlott hirtelen gázt adva elhajtott úgy, hogy az őt gyalogosan feltartóztatni próbáló rendőrt elsodorta és több rendőrautónak nekiütközött. Menekülés közben a magánál tartott, kábítószert tartalmazó csomagot kidobta az autóból.

A rendőrök végül elfogták és a kidobott csomagot is megtalálták és lefoglalták. A kábítószer hatóanyag-tartalma a jelentős mennyiség harmincegyszerese volt. Az elsőrendű vádlott a járművet úgy vezette, hogy szervezetében a vezetési képességet hátrányosan befolyásoló kábítószer volt. A fellebbezések folytán eljárt Pécsi Ítélőtábla az elsőrendű vádlott büntetését 8 év fegyházra és 8 év közügyektől eltiltásra súlyosította, míg a másodrendű vádlott büntetését 6 év fegyházra és 6 év közügyektől eltiltásra enyhítette. A harmad- és negyedrendű vádlottak által elkövetett cselekményt a másodfokú bíróság kábítószer-kereskedelem bűntette kísérletének minősítette.