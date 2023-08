Mint ahogy azt korábban megírtuk, kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy nyolcvan négyzetméteres családi ház teteje Szekszárdon, a Kápolna téren. A város hivatásos tűzoltói három vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat Köves Péter a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjének tájékoztatása szerint. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt át az épület mögött húzódó erdősávra. A tetőtérből azonban most is füst száll fel, valószínűleg a szigetelés izzik.

A ház egyik tulajdonosa azt mondta, egy szemben lakó barátja értesítette arról, hogy ég a ház.

Fotó: Kiss Albert

Szollár Zoltán, a Fősővárosi Kör elnöke, önkormányzati képviselő is járt a helyszínen. Úgy fogalmazott, szörnyű volt a lángoló épület látványa. Ugyanakkor nagy szerencse, hogy éppen akkor senki sem tartózkodott otthon, és senkinek sem esett baja. – Le a kalappal a szomszéd előtt, aki amint észlelte, hogy baj van, azonnal értesítette a tűzoltókat. És dicséret illeti a lánglovagokat is gyors és szakszerű munkájukért – tette hozzá. Szollár Zoltán arról is beszélt, ha szükség lesz rá, segítenek az adománygyűjtés szervezésében.

Úgy tudjuk, a ház lakói egyelőre rokonokhoz költöznek.