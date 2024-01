Olvasói megkeresést kaptunk annak kapcsán, hogy szerdán reggel sűrű, nagy kiterjedésű füstfelhő gomolygott az őcsényi repülőtér felől. Először a katasztrófavédelemhez fordultunk, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy tűzoltói beavatkozás nem történt.

Részletekkel Fülöp János polgármester szolgált. Elmondta, hogy az önkormányzat évente kétszer gondoskodik arról, hogy a közterületről begyűjtött zöldhulladékot, ágnyesedéket elégessék. Ezt minden alkalommal a katasztrófavédelem felé előre bejelentett módon teszik.

A közterületről begyűjtött zöldhulladékot, ágnyesedéket égették (Beküldött fotó)

A szerdai égetés során is végeztek ellenőrzést a hatóság szakemberei, és mindent rendben találtak. Fülöp János azt hangsúlyozta, hogy felügyelet mellett égetik el a zöldhulladékot. Ezúttal is földsánccal vették körbe a területet és egy munkagép is a helyszínen volt, ha közbe kellene lépni.