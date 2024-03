A rendezvényt a szervező, Bán Attila, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője nyitotta meg, aki kiemelte a verseny egyik legfontosabb célját, a szakmai fejlődést, a mentendő személlyel történő kommunikációval a fókuszban. A versenyfeladatok a készenléti állomány közlekedési balesetek során a műszaki mentési feladatok szakszerűbb és hatékonyabb végrehajtását támogatják.

Fotó: Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Egy szimulált közlekedési baleset felszámolása volt a versenyfeladat

A feladat egy sérült sofőr biztonságos kiemelését és ellátását is magába foglalta. A műszaki mentés során a csapatoknak egy sérültet kellett kiemelniük a járműből, amelynek áramtalanítását is végre kellett hajtaniuk. A beavatkozó egységeknek feszítő- és vágó adapterek használatával a felborult, roncs járművek legalább egy ajtaját, valamint egy oszlop eltávolítását kellett végrehajtaniuk. A műveletek végrehajtását a verseny felügyelői a csapattagok közötti kommunikációt és a szakszerű rádióforgalmazást, valamint a sérült szakszerű ellátását is pontozták.

A Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai munkájukkal a korábbi évekhez hasonlóan, idén is támogatták a verseny megrendezését és lebonyolítását.

Az eredményhirdetésen Bán Attila beszédében hangsúlyozta a tűzoltó szakmai versenyek fontosságát, köszönetét fejezte ki, a társ- és egyéb szervek versenybíráinak: a mentőszolgálat két képviselőjének, Mórocza Árpád gépészmérnöknek, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tisztjének és nem utolsósorban a készenléti szolgálat valamennyi versenyzőjének. Méltatta a látottakat, az tűzoltó rajok tagjainak hozzáállását és a példaértékű csapatmunkát, a műszaki mentés irányítójának vezetői tevékenységét. A serlegek átadása előtt Rauth István, a Paksi Mentőállomás vezetője is értékelte a versenyfeladatokat, külön kiemelte a sérülttel történő kommunikáció jelentőségét.