Délután kettő órakor kezdődött a tárgyalás, amelyen arról döntött a bíró, szükséges-e K. Gábort letartóztani. A férfi rezzenéstelen arccal tűrte a rá várakozó újságírók, kamerák és fényképezőgépek hadát. Úgy tűnt, mintha semmit nem bánt volna meg szörnyű tettéből. Kedden történt brutális gyilkosság Tamásiban.

Szó szerint kivégezte egykori feleségét

A tárgyalás megkezdése előtt dr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség szóvivője azt mondta portálunknak, a gyilkos legalább 14 alkalommal szúrta meg Máriát, a volt feleségét egy legalább 29 centiméter pengehosszúságú katonai taktikai tőrkéssel. A férfi idén februárban szabadult a börtönből, azért, mert 2020-ban a nővel közös gyermekükkel egy székhez kötözték az áldozatot, majd megásták a sírját. Mária akkor el tudott menekülni, és feljelentést tett, emiatt K. Gábor börtönbe került. Úgy tudjuk, emiatt esküdött nyilvánosan bosszút egykori felesége ellen.

A büntetés letöltését követően K. Gábor több, mint egy hónapig élt Tamásiban mielőtt a mostani szörnyű tettét elkövette volna. Mária tudta, hogy egykori bántalmazója szabadult, félt is tőle, ezt a hatóságoknak is jelezte. A férfi viszont mindenki eszén túljárt. A szakemberek nem számítottak arra, hogy újra rátámad egykori feleségére, mígnem kedden kegyetlen módon kivégezte az asszonyt.

Élete végéig börtönben maradhat

Dr. Kiss Yvette arról is beszélt portálunknak, hogy K. Gábor tette alapesetben akár 15 év börtönbüntetéssel is sújtható, az ügyészség viszont vizsgálja, hogy cselekményét előre kitervelten követte-e el. Szakértőktől úgy tudjuk, ha ez beigazolódik, a férfi akár élete végéig börtönben maradhat.

Mária egyébként februárban ideiglenes távoltartást kért K. Gábor ellen, ám a vele foglalkozó szakemberek nem találtak arra utaló nyomot a személyisége és a viselkedése vizsgálatakor, ami arra utalt volna, hogy újra egykori feleségére ront. Ráadásul, K. Gábor úgy tett, mintha megbánta volna korábbi tettét, amikor Máriát megkötözte. A férfi végül mindenkit átvert. Dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék szóvivője most arról is beszámolt portálunknak, hogy a meggyilkolt asszony nem fellebbezett a döntés ellen, amikor megtudta, hogy a bíróság nem látta indokoltnak a távoltartás elrendelését, pedig másfél hónap telt el a kiértesítése és a szörnyű tett között.

Ilyen gyilkosság Tamásiban korábban még nem történt

Szerdán számoltunk be arról, hogy sikerült néhány szót váltanunk Mária édesanyjával. Az idős asszony azt mondta, egész éjjel sírtak a férjével, a meggyilkolt Mária édesapjával. Majd, hirtelen magától folytatta: – Elvette az egészséges, alig 52 éves lányunkat az az állat. Ahogy a lányom nyitotta az ajtót, már szíven is szúrta. Egy környékbeli férfi azt mondta portálunknak, évek óta ismerte a támadót, s mindig is tartott tőle, mert hallott a férfi viselt dolgairól. Emellett szerinte K. Gábor másokkal is különösen viselkedett: gyakran volt indulatos, és alapvetően különc embernek ismerték őt. Az elkövető és az áldozat családját is jól ismerték a városban. Mária szülei alig néhány száz méterre élnek a háztól, ahol a brutális gyilkosság történt. Egy idős asszony pedig a könnyeit törölgetve mesélt arról, hogyan emlékezik azokra az évekre, amikor az áldozat még kislány volt.